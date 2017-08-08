В Витебской области собрали первую 100 тысяч тонн зерна и ярко отметили «Зажинки»

Новости Беларуси. В северном регионе лишь неделю назад начали выборочно обмолачивать вызревшие хлеба. За это время здесь собрали первую 100 тысяч тонн зерна. Только начал жатву Сенненский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тут уборочная стартовала после традиционного праздника «Зажинки».

Этим парням немного за 20, но уборочная кампания 2017 года далеко не первая в их жизни: в юности работали помощниками механизаторов, а теперь доросли до командиров экипажей.

Михаил Самсонов, механизатор ОАО «Синегорское»:

Убираем с раннего утра – с 6 утра до заката солнца. Сеяли, выращивали сами это зерно. У нас всё отлично.

Алексей Приставко, механизатор ОАО «Синегорское»:

Старшие коллеги помогают нам, опытные. Мы прислушиваемся к их мнению, потому что понимаем, что они не первый год, подскажут всё. В «Синегорском», где трудятся в том числе молодежные экипажи, уже убрано 10% площадей. Урожайность на треть выше прошлогодней. В 2017 здесь намерены намолотить не менее 3 тысяч тонн зерна. Все 5 комбайнов в строю.

Владимир Сухвал, директор ОАО «Синегорское»:

По ремонту зерноуборочных комбайнов запчасти были закуплены, вовремя мы выехали. Я думаю, что урожай в этом году неплохой. Сработаем. Только для себя работаем, не для кого-то же.

Заправлять технику сегодня тоже есть чем. В Витебскую область поступило свыше 8 тысяч тонн дизельного топлива за счет товарного кредита. Всего же на уборочную и сопутствующие работы необходимо 21 тысяча тонн солярки.

Юрий Почко, начальник отдела механизации Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

В соответствии с распоряжением Президента направлено порядка 8 тысяч тонн топлива на уборочные работы. Плюс имеется договоренность с «Витебскоблнефтепродукты» на 7,6 тысяч тонн. Это покрывает полностью потребность хозяйств в топливе.