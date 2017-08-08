Аграрии убрали почти 3 млн тонн зерна

Новости Беларуси. Аграрии приближаются к намолоту в 3 миллиона тонн зерна. Убрано чуть более трети засеянных площадей. В лидерах – южные регионы: Брестская и Гомельская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего зерновых – в центральном регионе. Вместе с тем темпы уборки здесь одни из самых высоких. А вот в лидерах по урожайности – Гродненская область: здесь получают на круг почти на 10 центнеров зерна больше, чем в целом по стране.