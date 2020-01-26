Первая партия нефти из Норвегии поступила на «Нафтан»
Новости Беларуси. Первая партия нефти из Норвегии поступила на «Нафтан». Утром 26 января на завод доставлено 3500 тонн сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Поставки из порта Клайпеды будут продолжаться в течение ближайших двух недель. Всего Беларусь закупила в Норвегии 86 тысяч тонн черного золота.
Напоминаем, сейчас страна предпринимает все меры по диверсификации поставок. Это связано с разногласиями с российской стороной. Партнеры не смогли прийти к соглашению по стоимости.
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На этом фоне 1 января Россия приостановила поставки нефти в Беларусь. Правительство ищет альтернативные пути. Переговоры продолжаются.