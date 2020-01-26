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Первая партия нефти из Норвегии поступила на «Нафтан»

26 января 2020 11:31
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Новости Беларуси. Первая партия нефти из Норвегии поступила на «Нафтан». Утром 26 января на завод доставлено 3500 тонн сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Поставки из порта Клайпеды будут продолжаться в течение ближайших двух недель. Всего Беларусь закупила в Норвегии 86 тысяч тонн черного золота.

Первая партия нефти из Норвегии поступила на «Нафтан»-1

Напоминаем, сейчас страна предпринимает все меры по диверсификации поставок. Это связано с разногласиями с российской стороной. Партнеры не смогли прийти к соглашению по стоимости.

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На этом фоне 1 января Россия приостановила поставки нефти в Беларусь. Правительство ищет альтернативные пути. Переговоры продолжаются.

# Нефть в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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