Новости Беларуси. Первая партия нефти из Норвегии поступила на «Нафтан». Утром 26 января на завод доставлено 3500 тонн сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Поставки из порта Клайпеды будут продолжаться в течение ближайших двух недель. Всего Беларусь закупила в Норвегии 86 тысяч тонн черного золота.