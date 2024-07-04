Новый завод по производству порошковых красок открыли в Вилейском районе
Курс на импортозамещение и создание собственных промышленных материалов. В Вилейском районе открыли новое предприятие по изготовлению порошковых красок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проект реализован за счет привлечения иностранных инвестиций, сумма которых составила более 65 миллионов рублей.
В год на заводе будут выпускать до 14 тысяч тонн строительных изделий высокого качества. Продукция экспортно ориентированная. Также здесь будет создано 150 новых рабочих мест.
В Вилейском районе открыли новое предприятие. В деревне Избино заработал завод по производству порошковых красок. Проект реализован по инициативе иранских инвесторов.
Ранее на этих производственных площадках планировали построить опытный завод специальных станков и инструментов. Однако работы не завершились. Было принято решение о реконструкции недостроенного объекта. Весной сначала ввели административно-бытовой корпус, затем – производственный.
Анна Куртасова, корреспондент:
На новом предприятии работает пять технологических линий. За одну смену здесь будут выпускать 8 тысяч тонн строительного материала. В дальнейшем производственные мощности увеличат в два раза.
Новое предприятие станет крупнейшим в нашей стране, где будут изготавливать порошковые краски. Главное направление завода – импортозамещение. Но часть материалов будет поставляться и на экспорт.
Фарамарз Барикани, учредитель компании по изготовлению порошковых красок:
Мы подумали, чтобы для расширения своего производства, ввести в эксплуатацию новый завод. Выбор был большой между различными странами. И пришли к выводу, что в Беларуси нам будет лучше это организовать. Здесь хорошие условия: в вашей стране вести бизнес наиболее выгодно и удобно, чтобы в дальнейшем поставлять продукцию в Россию, страны СНГ и Европейский союз.
Подробности в видео.