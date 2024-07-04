Новый завод по производству порошковых красок открыли в Вилейском районе

Курс на импортозамещение и создание собственных промышленных материалов. В Вилейском районе открыли новое предприятие по изготовлению порошковых красок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проект реализован за счет привлечения иностранных инвестиций, сумма которых составила более 65 миллионов рублей.

В год на заводе будут выпускать до 14 тысяч тонн строительных изделий высокого качества. Продукция экспортно ориентированная. Также здесь будет создано 150 новых рабочих мест.