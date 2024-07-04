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Новый завод по производству порошковых красок открыли в Вилейском районе

04 июля 2024 17:43
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Курс на импортозамещение и создание собственных промышленных материалов. В Вилейском районе открыли новое предприятие по изготовлению порошковых красок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проект реализован за счет привлечения иностранных инвестиций, сумма которых составила более 65 миллионов рублей.

В год на заводе будут выпускать до 14 тысяч тонн строительных изделий высокого качества. Продукция экспортно ориентированная. Также здесь будет создано 150 новых рабочих мест.

Новый завод по производству порошковых красок открыли в Вилейском районе-1

В Вилейском районе открыли новое предприятие. В деревне Избино заработал завод по производству порошковых красок. Проект реализован по инициативе иранских инвесторов.

Новый завод по производству порошковых красок открыли в Вилейском районе-4

Ранее на этих производственных площадках планировали построить опытный завод специальных станков и инструментов. Однако работы не завершились. Было принято решение о реконструкции недостроенного объекта. Весной сначала ввели административно-бытовой корпус, затем – производственный.

Новый завод по производству порошковых красок открыли в Вилейском районе-7

Анна Куртасова, корреспондент:
На новом предприятии работает пять технологических линий. За одну смену здесь будут выпускать 8 тысяч тонн строительного материала. В дальнейшем производственные мощности увеличат в два раза.

Новый завод по производству порошковых красок открыли в Вилейском районе-10

Новое предприятие станет крупнейшим в нашей стране, где будут изготавливать порошковые краски. Главное направление завода – импортозамещение. Но часть материалов будет поставляться и на экспорт.

Новый завод по производству порошковых красок открыли в Вилейском районе-13

Фарамарз Барикани, учредитель компании по изготовлению порошковых красок:
Мы подумали, чтобы для расширения своего производства, ввести в эксплуатацию новый завод. Выбор был большой между различными странами. И пришли к выводу, что в Беларуси нам будет лучше это организовать. Здесь хорошие условия: в вашей стране вести бизнес наиболее выгодно и удобно, чтобы в дальнейшем поставлять продукцию в Россию, страны СНГ и Европейский союз.

Подробности в видео.

# Государственная политика в области импортозамещения # Экономика # Новости Минска и Минской области

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