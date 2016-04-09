Новый взгляд на новую пятилетку: Андрей Кобяков представил программу Правительства до 2020 года

Прагматизм отношений с зарубежными странами должен опираться на экономическую стратегию Правительства. И во вторник в овальном зале премьер-министр Кобяков презентовал программу деятельности на ближайшие годы и депутаты ее успешно утвердили. Но, как говорится, одна голова – хорошо, а две – лучше. И председателю Совета Республики Михаилу Мясниковичу поручено возглавить межведомственную рабочую группу по этой же теме. Дело-то серьезное! Планы на пятилетку будут представлены на Всебелорусском народном собрании, которое пройдет, скорее всего, в июне 2016 года. Тему продолжит Валентина Железная.

Проблемы в мировой экономике отразились и на Беларуси. И сценарий, как будут развиваться события дальше, сегодня не берутся прогнозировать даже самые опытные эксперты. Это учитывается и в планах государства на предстоящие пять лет. Экономическая политика будет гибкой, но курс задан твердый – на восстановление роста основных показателей.

Ориентиры и направления, в которых предстоит работать всем Министерствам и ведомствам, а значит и каждому белорусу, изложены в Программе деятельности Правительства до 2020 года. Одна из ключевых целей на среднесрочную перспективу – снижение инфляции. Не более 5%. Но добиваться поставленных задач теперь будут более решительными методами.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Важнейшим направлением повышения эффективности промышленности определено обеспечение финансовой устойчивости организаций. Инструменты понятны. Снижение издержек, сокращение всех непроизводственных расходов (представительских и прочих), оптимизация закупок сырья, материалов и комплектующих.

На смену убыточным предприятиям должны приходить новые. Ставку в промышленном секторе делают на высокотехнологичные производства. Именно они должны стать ядром экономики. К 2020 году темпы роста ВВП – выше среднемировых. Выполнять задачу намерены за счет увеличения внутреннего спроса, а также наращивания объемов продаж за рубеж. В приоритете по-прежнему остается поиск новых рынков сбыта. Многое предстоит сделать в части импортозамещения. Стратегическая задача промышленности – и привлечение инвестиций.

Павел Утюпин, заместитель министра промышленности Республики Беларусь:

Наши планы на ближайшие пять лет – вложить порядка 4 млрд долларов в эквиваленте в инвестиции. Причем направления вложения под создание, с одной стороны, гибких технологических производств, которые бы позволяли производить ту продукцию, которая у нас имеется на более качественном уровне. С другой стороны, выходить на абсолютно новую продукцию.

Большой проблемой для реального сектора остается доступность кредитов. Об этом говорили и в Совете Республики, обсуждая вопросы социально-экономического развития страны до 2020 года. Создана межведомственная рабочая группа во главе с Михаилом Мясниковичем.

Дмитрий Черняков, член постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:

Кредитная нагрузка на предприятия достаточно высокая, и вместо того, чтобы направлять прибыль на решение каких-то внутренних проблем, предприятия вынуждены платить по процентам банкам.

В планах на пятилетку – значительно удешевить кредиты. Государство стремится к тому, чтобы нынешние коммерческие ставки стали как сейчас льготные. К 2020 году – 10-12% по всем кредитам.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы переходим от индивидуальной к секторальной системе оказания господдержки. Будем поддерживать то, что соответствует приоритетам развития страны. Конечно, предприятия, получающие сегодня поддержку по старым решениям, никто не бросит. Но вся новая поддержка – по конкурсу.

Отдельным пунктом стоит поощрение деловой инициативы. В новой пятилетке на бизнес возлагают большие надежды, в том числе и в части создания новых рабочих мест – не менее 50 тысяч вакансий. Кстати, занятость населения остается приоритетом и социальной политики Беларуси.

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Конечно, когда бывает трудная жизненная ситуация, государство всегда подставит свое плечо, но подставит плечо для того, чтобы человек затем мог справиться и сам решать свои жизненные вопросы. А для всех граждан, которые пожилые, инвалиды, они по-прежнему останутся главным объектом социальной политики в нашей стране.

Многодетные и инвалиды по-прежнему могут рассчитывать на льготные кредиты на строительство жилья. В остальном возводить квадратные метры будут при минимальном участии бюджета. Задача к 2020 году – внедрить новые финансовые механизмы строительства: лизинг, ипотека, жилищные облигации. А вот тарифы на услуги ЖКХ намерены контролировать за счет снижения затрат организаций. При этом, как планируется, к концу 2018 года население будет возмещать полную стоимость коммунальных услуг. Но в увязке с ростом доходов.

На ближайшую пятилетку выпадает и ввод в эксплуатацию белорусской АЭС. А значит появится возможность удешевить электроэнергию.

Виктор Валюшицкий, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике:

Безусловно, с производством электроэнергии мы должны эффективно ее перераспределить. Что касается предприятий, то сегодня как раз ведется политика, и в программном документе она проходит красной нитью, по решению вопросов перекрестного субсидирования. Это как раз затронет вопросы снижения стоимости электроэнергии для реального сектора экономики.

До середины апреля документ с разработанным курсом социально-экономического развития страны направят главе государства. Своеобразная сверка часов по этим вопросам состоится во время Всебелорусского народного собрания, где и будут представлены планы на пятилетку.