Новый торгово-логистический центр открылся 21 ноября вблизи Минской кольцевой дороги

Новости Беларуси. 21 ноября вблизи Минской кольцевой дороги открыли новый торгово-логистический центр. До этого за алкогольной продукцией минского предприятия большегрузные автомобили приезжали в центр города. Сейчас обслуживать клиентов, в том числе и иностранных, намерены в более комфортных условиях. Такую привлекательность намерены использовать в коммерческих целях.

Буквально на днях транспортный поток с алкогольной продукцией сменит направление. В перспективе в центре Минска оставят только эксклюзивное производство, а в старинной постройке оформят инфраструктуру для туристов. Новый торгово-логистический центр построили вблизи Минской кольцевой. В будущем перенесут сюда и заводские цеха.

Станислав Иодис, генеральный директор ликеро-водочного предприятия:

В настоящий момент у нас будет здесь сосредоточена вся готовая продукция. Это даст наличие полного ассортимента, сокращение затрат на логистику.

Огромное помещение – величиной с футбольное поле. И уникальное решение – хранение продукции. Есть возможность размещать груз на высоту с пятиэтажный дом – все подъемники работают автоматически. Такого нет во всем СНГ.

Сэкономят на маршруте и времени клиенты. Более 2,5 сотен грузовиков в день. Если раньше тратили на загрузку автомобиля 3-4 часа, то сейчас с этим справятся за 30 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Тутыкин, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ликеро-водочного предприятия:

При сканировании показывает на какой участок, на какую зону ответственного хранения должна быть поставлена та или иная паллета. Это позволяет быстро выполнить поступающие заявки на приобретение продукции.

Такое обслуживание способно привлечь самого взыскательного клиента. На предприятии в будущем году планируют вдвое увеличить экспорт.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы должны быть очень интересны для того, чтобы именно наш товар продвигался на зарубежные рынки.

Уже в следующем году они удвоят экспорт.

Выгодное географическое положение, перспективы Единого экономического пространства. Девять логистических центров по всей республике успешно ведут свой бизнес, и более двух десятков – в стадии строительства. К концу 2015 года их планируют как минимум полсотни.