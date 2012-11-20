Александр Лукашенко: Не страшно, что импорт возрастет, главное, чтобы экспорт потом соответственно вырос

Новости Беларуси. Александр Лукашенко сегодня принял с докладом премьер-министра Михаила Мясниковича. В центре внимания был широкий спектр тем социально-экономического развития. Так, в частности, речь шла о подготовке к работе экономики в зимний период и топливно-энергетических ресурсах. Беларусь намерена договориться с Россией по объему поставок нефтепродуктов на следующий год. Михаил Мясникович, сообщил, что сегодня в телефонном разговоре с Дмитрием Медведевым состоятся переговоры по этому вопросу. Напомним, что в 2013 Беларусь рассчитывает импортировать 23 миллиона тонн «черного золота». Глава государства отметил, что отечественные НПЗ должны работать с полной загрузкой. Поднимались и внутренние вопросы государства. Александр Лукашенко обратил внимание главы правительства на ситуацию в жилищно-коммунальной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вопрос о жилищно-коммунальных услугах, я специально по остальным вопросам пригласил сюда альтернативщиков ваших, которые должны видеть решение вопросов более оптимально, помогать президенту разобраться в тех или иных вопросах, поэтому хотелось бы услышать, что же нового там изобрели в правительстве по ЖКХ и обслуживанию помещений, где живут наши люди. Ну вот в «Советской Беларуси» ваш друг Якубович, молодец, очень тонко уел все Правительство и особенно город Минск. Вот, та практика, которая, кстати, недопустимая. Хорошо, что средства массовой информации поднимают эту тему, как там людей загоняют в частные компании по обслуживанию этих зданий и помещений. Это, кстати, не только в частных компаниях, там некие появились товарищества застройщиков или кого, как они называются, когда я лично поинтересовался у некоторых людей, они сказали, мы об этом не знаем. Нам вот сказали и будь здорово! И мы платим дополнительно вот за это, за это и за это. Вот это непозволительный подход к организации дела и за это кто-то головы потеряет. Только добровольно и если люди не хотят этих частников и прочих жуликов, которые готовы там поживиться, значит они должны обслуживаться государством, так, как у нас это принято. Это прошу иметь ввиду. Ну я думаю, вы об этом скажете.

Дальше. Социально-экономическое развитие в текущем году и будущем году. Вчера мы такой разговор начали с министром экономики и помощником по экономике. Оказывается - полный разброд и шатание. Говорят, что главное - это экспорт, а ВВП - это не важно. Я понимаю, что экспорт для нас это жизненно важный показатель, но без ВВП не будет и больших объемов экспорта. Уж понятно, что наша экономика такова, что если экспорт побольше надо или ВВП побольше, то и импорт будет вырастать. Ну так у нас есть добавленная стоимость, давайте будем производить товары с большей прибылью. Не страшно, что импорт возрастет, главное, что экспорт потом соответственно вырос. Чтобы мы не только компенсировали затраты по импорту, но и получили хорошую добавленную стоимость. Ну, тем не менее, я хотел бы услышать об итогах этого года, опять нас подкритиковывают, что мы не выполняем собственные обязательства, мы не выполняем решения президента, которые утверждены с вашей подачи по текущему году, и, естественно, будет очень тяжелый будущий год. О жилищном строительстве нам надо поговорить и я не столько хочу услышать о квадратных метрах, сколько о том, какова ситуация сейчас. У нас разбалансирована вся система в жилищном строительстве. У нас там черт ногу сломает. Вот как здесь у нас, какой порядок, ну и зима на носу. Зима на носу, а народ надо зимой кормить. Слава богу, наверно, бог все-таки нас не бросил, в этом году вокруг проблемы, вокруг в Европе, в Украине, в России, Казахстан, кто бы мог подумать, 14 всего миллионов тонн с мусором хлеба собрал. А мы – 11 миллионов с лишним зерна собрали, хорошего зерна, с кукурузы, я имею в виду, 11,5. Пожалел бог нас. Хотя и осень была очень сложная, трудно было убирать кукурузы зерно, но я буду с этим еще разбираться. Но бог нас пожалел. Надо этим богатством хорошо распорядиться. И самое главное – у нас должны быть хорошие закладки, как вы их называете, на зиму, продовольствия, чтобы люди не страдали, потому что вокруг, ну, если не голодуха, то проблемы с продовольствием будут. Поэтому я хотел бы услышать ответы на эти вопросы, ну и ряд других вопросов, в том числе о внешних услугах наших строителей.

Премьер доложил Президенту об итогах недавнего визита в Казахстан, Бангладеш и Индию. Помимо уже подписанных контрактов удалось договориться о поставках отечественной карьерной техники и грузовиков. Планируется организовать в Казахстане сборочное производство белорусских тракторов, а в Бангладеш - продуктового завода. Большие перспективы открываются по продвижению на рынок региона калийных удобрений. Индийские инвесторы также готовы участвовать в разработке Петриковского месторождения калийный солей.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Большая перспектива у нас по этим государствам развивается в области калийных удобрений. Мы уже подписали соответствующие договоренности с Бангладеш о том, что их государственная компания будет ежегодно покупать не менее, чем 500 тысяч тонн калийных удобрений – это государственная, плюс еще коммерческая 250-300 тысяч тонн. На встрече с премьер-министром Индии договорились о том, что они готовы у нас покупать 2,7 миллионов тонн калия, это, фактически, их полная потребность, и они готовы с нами работать.