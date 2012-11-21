Жилищная политика Беларуси сегодня

Новости Минска. Большой город разрастается не только пересекая границу кольцевой, но и траекторию полета птиц: новые высотки и энергоэффективные дома. Каждый год в столице вводят около миллиона квадратных метров жилья, причем треть новостроек – с государственной помощью. Топ-новостью этого года стал пересмотр списка очередников. Закончится проверка в апреле, но уже сейчас очередь поредела на четверть. Строиться со скидкой будут те, кто действительно в этом нуждается. По данным налоговой инспекции, в аренду сдаются около 40 тысяч квартир, причем многие – в новостройках.

Александр Шершень, заместитель начальника Управления жилищной политики Мингорисполкома:

Вопросы предоставления льготных кредитов гражданам регулирует Указ Президента №13 от 6 января 2012 года. Он предусматривает, что определенные категории граждан имеют право на льготные кредиты, в частности, многодетные семьи, семьи, проживающие в арендных жилых домах, инвалиды-участники войны, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, инвалиды с детства, лауреаты Президентских фондов, а также целый ряд других категорий граждан. Кроме того, в Указе говорится об отдельных категориях на внеочередное получение льготных кредитов. К основным из них относятся многодетные семьи, которым уделяется приоритетное внимание при предоставлении кредитов, так и на строительство жилья, сюда же входят семьи, проживающие в арендных домах.

Сейчас в столице на учете нуждающихся стоит 267 тысяч человек, несмотря на то, что на данном этапе строиться отправляют льготников и граждан, которые стали в очередь в 1988 году, желание построить квартиру в большом городе, пусть даже через неопределенное время, у людей остается.

Сегодня в списке нуждающихся на общих основаниях включены те, кто проживает в стесненных условиях: на площади не более 10 метров квадратных на каждого члена семьи и прописан в столице не менее 5 лет и не имеет в собственности недвижимости в Минске или Минской области.

Наталия Раззак, начальник отдела жилищной политики администрации Первомайского района:

Граждане обращаются в службу «Одно окно» администрации района по месту жительства с заявлением о принятии их на учет нуждающихся. С собой они предоставляют паспорта совершеннолетних членов семьи и на несовершеннолетних – свидетельство о рождении. Сама служба «Одно окно» в последующем заказывает справки о наличии в собственности у совершеннолетних членов семьи жилых помещений по городу Минску и Минскому району. Затем данный пакет документов передается уже в отдел жилищной политики, здесь мы на заседании общественной комиссии рассматриваем, имеются ли основания гражданину стать на учет нуждающегося, и в последующем данный вопрос выносится на заседании администрации района, и граждане информируются о том, поставили их на учет или им было отказано.

Процедура постановки на очередь занимает максимум месяц, правда, построить свои квадратные метры на общих основаниях получится совсем не скоро. С этого года горожанам предлагают альтернативу: строительство в городах-спутниках.

Первым экспериментом станут Смолевичи, уже 1,5 тысячи человек из очереди нуждающихся согласились на кооператив в небольшом городе. Предложения разные: Заславль, Логойск – все не дальше 50 километров от Минска.

Александр Шершень, заместитель начальника Управления жилищной политики Мингорисполкома:

Уже в горисполкоме принято решение о строительстве жилого дома и формировании ЖСПК (жилищно-потребительский строительный кооператив – ред.) на строительство жилого дома 142 квартир в северо-западной части Смолевич, и в администрации района уже практически завершили формирование этого дома.

Квартирный вопрос будут решать и с помощью Государственного жилищного фонда. На арендное жилье в большом городе спрос высокий: 10 человек на место, ведь государственные квартиры внаем стоят гораздо дешевле, чем у частников: в среднем 80 долларов. В следующем году в столице появится целые арендные дома: 110 тысяч квадратных метров разместятся в Московском районе.

Александр Болбас, начальник отдела контроля качества строительных работ ОАО «МАПИД»:

В проекте арендных домов заложено применение тех же самых материалов и изделий, которые применяем для строительства домов для ЖСПК, долевым способом и так далее, поэтому ни в коем разе будущие арендаторы не будут чувствовать себя ущемленными в плане комфорта по сравнению с теми, кто строил за собственные средства.

Около половины всего возводимого в столице жилья строит «МАПИД». Компания использует, в основном, 4 серии. Дома строят меньше, чем за 1,5 года, а двухподъездные из рук мастеров выходят за 12 месяцев.

За годы существования строительной организации, которая возводит половину всего жилья большого города, архитектурные планы претерпели изменения: появились современные высотки и энергоэффективные дома.

Александр Болбас, начальник отдела контроля качества строительных работ ОАО «МАПИД»:

В соответствии с требованием по экономии топливно-энергетических ресурсов, ограждающая конструкция наших домов выпускается сегодня с повышенным сопротивлением теплопередач, то есть так называемые теплые дома. Это касается и высотных домов, и домов других серий.

Строительство социального жилья требует серьезных финансовых вложений со стороны государства, поддержка в этом году составит более 6 триллионов рублей. Чтобы заработать эти деньги, город использует экспортный потенциал.

Александр Болбас, начальник отдела контроля качества строительных работ ОАО «МАПИД»:

Мы проводим большую работу с нашими соседями, с Россией, в первую очередь, по строительству наших домов на их территории. В настоящее время подписаны часть договоров в стадии подписания по строительству нескольких домов в европейской части России: Калужской, Смоленской, Московской областях.

Гостеприимно большой город строит жилье и для туристов. К Чемпионату мира по хоккею в столице реализуют 33 проекта по строительству гостиниц и гостиничных комплексов. Уже сейчас 23 из них в стадии активного строительства.

Отели будут самые разнообразные, на любой кошелек: 3, 4, 5 звезд и в каждой гостинице – своя «фишка». Кроме самобытных отелей, туристов заселят и в 11 пригородных санаториев.

Пока что в городе на 1 тысячу жителей приходится 4 гостиничных места. К 2014 этот показатель планируется повысить до 10 мест, как в странах, активно развивающих туризм. Минск будет готов принять 20 тысяч человек.

Юрий Натычко, заместитель начальника Управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома:

Так же для размещения гостей и участников Чемпионата мира будут использоваться студенческие общежития, мы планируем, что всего будет использоваться 12 общежитий. 5 из них – действующие, которые подвергнуться некой модернизации, в 3 из них эта модернизация уже завершена, и 7 общежитий, которые находятся на территории студенческой деревни.

В следующем году в столице планируют ввести миллион квадратных метров жилья. Застраиваться будет весь город, но больше всего новостроек появится во Фрунзенском районе.

Специалисты утверждают, что в ближайшие годы построиться по общей очереди практически нереально: получат квартиры льготники, и это, по мнению экспертов, должно усилить конкуренцию между коммерческими застройщиками. Уже сейчас можно наткнуться на рекламу о серьезных скидках на квадратные метры в новых домах. Конечно, тотальной распродажи мы вряд ли дождемся, но структура рынка уже начала перестраиваться в пользу тех, кто рассчитывает, прежде всего, на собственный карман, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.