Новый порядок оказания господдержки - вступил в силу указ Президента

Новости Беларуси. Показать и доказать. Деньги направят только по достойным адресам. Сегодня вступил в силу указ о госпрограммах и финансовой поддержке.

Помощь из бюджета получат инвестпроекты в рамках какой-либо государственной программы. А сам проект должен отвечать критериям повышения прибыльности товара и снижения его себестоимости.

Рамки жесткие и исключение из правил только одно — решение об оказании адресной помощи может принимать президент Беларуси.

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