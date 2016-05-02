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Портрет работающего белоруса: 41 год, у каждого третьего – высшее образование

02 мая 2016 16:52
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Новости Беларуси. Трудовая золотая середина. Средний возраст работающего белоруса — 41 год. А всего в экономике страны занято четыре с половиной миллиона человек.

Статкомитет подсчитал, что главные «мужские» сферы труда - промышленность, строительство, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Женщин больше в здравоохранении, образовании, финансовой деятельности, гостиничном и ресторанном бизнесе.

Причем, у каждого третьего белорусского работника есть высшее образование. 

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# Экономика # Работа

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