Портрет работающего белоруса: 41 год, у каждого третьего – высшее образование

Новости Беларуси. Трудовая золотая середина. Средний возраст работающего белоруса — 41 год. А всего в экономике страны занято четыре с половиной миллиона человек.

Статкомитет подсчитал, что главные «мужские» сферы труда - промышленность, строительство, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Женщин больше в здравоохранении, образовании, финансовой деятельности, гостиничном и ресторанном бизнесе.

Причем, у каждого третьего белорусского работника есть высшее образование.

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