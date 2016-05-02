Белорусским экспортёрам предложат продвигать товар в соцсетях

Новости Беларуси. Показать товар лицом. Белорусские экспортеры будут продвигать свой продукт в социальных сетях. В планах — создать научно-технологические парки в каждом областном центре. А так же сделать Беларусь площадкой по производству всемирно известных брендов. Что еще предлагает Совмин — узнаем у нашего экономического обозревателя Алексея Мартиненка. Алексей, какие новшества ждут белорусскую внешнюю торговлю?

Новая рекомендация экспортерам — обзавестись страничками в социальных сетях. Также продвижением товаров за границей смогут заниматься специальные консультанты. Правительство предлагает привлечь для этого белорусов, живущих за границей.

Задача диверсификации экспорта по-прежнему — одна из основных для производителей. Сейчас корзина внешней торговли нашей страны разделена на три равные доли. Между Россией, Евросоюзом и странами дальней дуги. Вопросы продвижения имиджа актуальны для каждого из этих рынков.

Анатолий Акантинов, генеральный директор маркетингового центра:

Очень многие - и туристическая отрасль просит, и молочная просит, чтобы как-то закреплять этот, всё-таки, имидж. Потому что отдельно каждому предприятию очень тяжело создавать ролики и прокатывать их

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