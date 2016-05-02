Животноводство в Солигорском районе: свинокомплекс стал фермой для крупного рогатого скота

Новости Беларуси. В Солигорском районе свинокомплекс перепрофилировали в ферму для крупного рогатого скота. Помещения для содержания свиней были введены в 1984 году и за более чем тридцать лет, конечно, устарели и работали неэффективно. В прошлом году деятельность комплекса решили приостановить. Но, чтобы это не отразилось на прибыли для хозяйства, начали реконструкцию 11 сараев.

К ноябрю работы планируют завершить. В обновленных помещениях смогут разместиться до 5 тысяч коров.

Но на свиноводстве крест тут не поставили. Рядом работает недавно введенный комплекс на 24 тысячи голов. Это первое предприятие крупного инвестпроекта с участием израильского капитала. До конца лета в хозяйстве появится и свой комбикормовый завод, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.