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Животноводство в Солигорском районе: свинокомплекс стал фермой для крупного рогатого скота

02 мая 2016 14:45
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Новости Беларуси. В Солигорском районе свинокомплекс перепрофилировали в ферму для крупного рогатого скота. Помещения для содержания свиней были введены в 1984 году и за более чем тридцать лет, конечно, устарели и работали неэффективно. В прошлом году деятельность комплекса решили приостановить. Но, чтобы это не отразилось на прибыли для хозяйства, начали реконструкцию 11 сараев.

К ноябрю работы планируют завершить. В обновленных помещениях смогут разместиться до 5 тысяч коров.

Но на свиноводстве крест тут не поставили. Рядом работает недавно введенный комплекс на 24 тысячи голов. Это первое предприятие крупного инвестпроекта с участием израильского капитала. До конца лета в хозяйстве появится и свой комбикормовый завод, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # Сельское хозяйство

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