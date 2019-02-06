Новый логистический центр начал работу под Болбасово

Новости Беларуси. Новые точки роста регионов. В Орше открыли современный автомобильный терминал, который к 2023 году станет частью крупнейшего в стране промышленно-логистического комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он сможет принять до 90 тысяч машин в год. Это почти 2 миллиона тонн грузов. Исторические кадры. С этого момента фактически начинается новая эпоха в сфере логистики Оршанского района.

Чуть больше, чем за год буквально в чистом поле вырос современный автомобильный терминал. И административный корпус, где «пропишутся» службы пограничного, таможенного, ветеринарного контроля и другие организации, связанные с логистикой.

Николай Шерстнёв, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Для области и района, прежде всего, это социальная часть. Это налоги. Налоги – это развитие региона. И развитие Оршанского района во многом будет сегодня связано именно с реализацией данного проекта.

Этот объект важен как в масштабах отдельно взятого региона, так и всей страны. В логистическом комплексе до конца года создадут не менее ста новых рабочих мест. А уже к 2023-му – около двух тысяч.

Иван Красовский, водитель погрузчика:

Переехал в Болбасово, жил раньше в Бешенковичах. Начал семью создавать. Как раз открывалась логистика, все сюда идут, устраиваются, условия хорошие, форму выдают, работать можно.

Строительство такого крупного комплекса именно в Оршанском районе обоснованно. Здесь пересекаются международные автомобильные и железнодорожные магистрали.

А благодаря указу Президента о развитии Оршанского региона, промышленно-логистический центр в Болбасово станет своеобразным бриллиантом на экономическом поясе Великого Шелкового пути. Не удивительно, что именно с Китаем здесь уже тесно налажены связи. По два поезда в неделю прибывает в Оршу с товаром из КНР и это только начало.

Нин Лэй, председатель торгово-логистической компании (Китай):

Сотрудничество с оршанским комплексом мы будем развивать в нескольких направлениях. Таких, как торговля и логистические связи. Китай очень дорожит отношениями с Беларусью. Мы безусловно готовы работать по проектам, которые интересны обеим странам.