Нацбанк оставил ставку рефинансирования на уровне 10%

Нынешний уровень в 10% действует с июня 2018 года. На снижение ставки сработало и замедление темпов роста инфляции и стабильная ситуация на валютном рынке страны.

Новости Беларуси. Правление Нацбанка приняло 6 февраля решение оставить без изменений ставку рефинансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

По итогам года население было чистым продавцом, как и банки. Год прошел под знаком снижения чистого спроса на валюту со стороны предприятий и ростом чистого предложения нерезидентов. Стабилизация рынка позволила Нацбанку стать чистым покупателем валюты по итогам года.

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Следующее заседание Нацбанка, на котором будет рассматриваться возможность изменения ставки рефинансирования, запланировано на май, так что рекорд продолжительности действия минимальной ставки будет побит.