Каллаур: «Экономическая активность находится вблизи своего равновесного уровня»

Новости Беларуси. Инфляция в первом полугодии 2019 не должна превысить прошлогодних показателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 февраля председатель правления Национального банка Павел Каллаур поделился финансовым прогнозом с журналистами.

В 2018 году главный финансовый регулятор страны выполнил задачу. Инфляционный порог в 6 % превышен не был. В этом – инфляция ожидается на уровне 5%.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

Со стороны внутреннего спроса отсутствует значимое инфляционное давление. Экономический рост постепенно замедлился после завершения фазы восстановления. Приобретает более умеренный характер потребительская активность по мере исчерпания отложенного спроса. В целом, по нашим оценкам сейчас экономическая активность находится вблизи своего равновесного уровня. Нейтральный характер ее влияния сохранится и в среднесрочном периоде.