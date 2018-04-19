«Это будет показательно пилотный проект». Молочно-товарный комплекс по белорусскому образцу построят рядом с Кишинёвом

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в зерновых культурах, которые может предложить Молдова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В то же время готова поставлять и производить на месте технику.

Фото: president.gov.by

Как стало известно 19 апреля, страны договорились о строительстве рядом с Кишиневом молочно-товарного комплекса на основе белорусских технологий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Среди перспективных проектов – создание в Молдове современного молочно-товарного комплекса. Это будет такой показательно пилотный проект, чтобы вы выбрали: если вам это подходит, вы могли бы показать тем, кто хочет заниматься молочным скотоводством.

По автомобильным дорогам я предложил на переговорах: самая лучшая агитация – это показать кусок дороги, которую мы можем для вас построить. Я предлагаю в бетонном исполнении. Мы сейчас в Беларуси болеем этой темой. Мы больше строим бетонных дорог. Если вас интересует – мы освоили эти технологии. Сегодня уже Россия заговорила об этой технологии. Мы можем построить вам бетонную дорогу. Мы вас хотим сагитировать на бетонирование. Пусть оно будет дороже на 7-10 %, но срок годности – около 50 лет. Овчинка выделки стоит, как у нас говорят.

Беларусь является крупным импортером молдавской сельхозпродукции. Мы готовы развивать кооперационные проекты в этой сфере.

Я только что сказал премьер-министру: если у вас есть желание перерабатывать в Беларуси свою продукцию и торговать на третьих рынках, как мы собираемся в Евросоюзе торговать нашими автобусами по пошлине пониже значительно, пожалуйста, приезжайте, мы вам окажем соответствующую поддержку.

Визит Президента в Молдову сопровождает двусторонний бизнес-форум. В этой стране работают более 60 представительств наших предприятий. Помимо того, созданы три сборочных производства: с конвейеров сходят некоторые модели наших тракторов и троллейбусы.