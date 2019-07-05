Новый цех по производству кранов мостового типа открыли в Слуцке на заводе, входящем в состав БелАЗа

Новости Беларуси. В Слуцке открыли новый цех по производству сверхмощных кранов. Он располагается на заводе, который входит в состав БелАЗа, так что появление здесь таких «силачей» не удивительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оборудование для нового цеха изготовили по спецзаказу в Европе, а белорусские краны имеют сертификат качества, который позволяет поставлять их в страны как Таможенного, так и Европейского союза. О новых белорусских «силачах» смотрите в видеоматериале Кристины Федорович.

Павел Утюпин, министр промышленности Беларуси:

За пять месяцев завод произвел продукции на порядка 3 миллиона 600 тысяч. По году, с учетом имеющихся контрактов, мы уже видим возможность произвести 15 миллионов 600. То есть это даже уже в текущем году увеличение в разы. Ну и в последующие годы видим возможность увеличивать на 20-30 % ежегодно.