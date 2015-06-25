Новый азотный комплекс в ближайшее время появится на химпредприятии в Гродно

Новости Беларуси. Новый азотный комплекс в ближайшее время появится на химическом предприятии «Гродно Азот». Сегодня, 25 июня, здесь побывал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Дальнейшая эксплуатация действующих мощностей по производству продукции приведёт к увеличению затрат и повышению себестоимости конечного продукта. А это потеря конкурентоспособности на мировом и отечественном рынке.

По сути, инвестпроект – это возведение нового завода, и оценивается он в миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент идёт работа по обоснованию инвестиций и разработке проектной документации. Финансировать строительство планируют за счёт кредитных средств и участия иностранных инвесторов.

Максим Кротов, главный инженер предприятия:

Новый завод по мощности он занимает, вот у нас есть три карбамида, производим мы 1 миллион тонн на существующих установках. Новая установка позволит производить ещё 1 миллион 100 -200 тысяч тонн карбамида в год. То есть это увеличение больше чем в два раза мощностей нашего завода по производству минеральных удобрений.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларуси:

Конкурентоспособность выпускаемой продукции, логистика предприятия, которое расположено в очень хорошем месте с точки зрения и поступления сырья, и последующих возможных продаж продукции, относительно небольшая удаленность от морских портов, она говорит о том, что у предприятия очень хорошее будущее. Важно не ошибиться в выборе схемы модернизации и для этого нужно провести очень качественную прединвестиционную стадию.