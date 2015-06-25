Прямой эфир

Новый азотный комплекс в ближайшее время появится на химпредприятии в Гродно

25 июня 2015 18:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый азотный комплекс в ближайшее время появится на химическом предприятии «Гродно Азот». Сегодня, 25 июня, здесь побывал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Дальнейшая эксплуатация действующих мощностей по производству продукции приведёт к увеличению затрат и повышению себестоимости конечного продукта. А это потеря конкурентоспособности на мировом и отечественном рынке.

По сути, инвестпроект – это возведение нового завода, и оценивается он в  миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент идёт работа по обоснованию инвестиций и разработке проектной документации. Финансировать строительство планируют за счёт кредитных средств и участия иностранных инвесторов.

Максим Кротов, главный инженер предприятия:
Новый завод по мощности он занимает, вот у нас есть три карбамида, производим мы 1 миллион тонн на существующих установках. Новая установка позволит производить ещё 1 миллион 100 -200 тысяч тонн карбамида в год. То есть это увеличение больше чем в два раза мощностей нашего завода по производству минеральных удобрений.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларуси:
Конкурентоспособность выпускаемой продукции, логистика предприятия, которое расположено в очень хорошем месте с точки зрения и поступления сырья, и последующих возможных продаж продукции, относительно небольшая удаленность от морских портов, она говорит о том, что у предприятия очень хорошее будущее. Важно не ошибиться в выборе схемы модернизации и для этого нужно провести очень качественную прединвестиционную стадию.       

# Экономика # Предприятия Беларуси # Андрей Кобяков # Максим Кротов

Другие новости рубрики

Все новости
«ЭКСПО-2015» в Милане: День экономики Беларуси проходит 25 июня
25 июня 2015 17:35

«ЭКСПО-2015» в Милане: День экономики Беларуси проходит 25 июня

Нацбанк Беларуси: Мы хотим занять позицию регионального лидера
25 июня 2015 14:07

Нацбанк Беларуси: Мы хотим занять позицию регионального лидера

В Беларуси появилась возможность перевести валютные кредиты в рублевые
24 июня 2015 17:10

В Беларуси появилась возможность перевести валютные кредиты в рублевые