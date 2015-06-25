«ЭКСПО-2015» в Милане: День экономики Беларуси проходит 25 июня

Новости Беларуси. О белорусской экономике 25 июня говорят в Милане. Наша страна представлена в рамках Всемирной выставки «Экспо-2015». Главные акценты – на возможностях и перспективах страны благодаря членству в Евразийском экономическом союзе. Переговоры на итальянской площадке сегодня вели и ведут представители крупнейших белорусских предприятий в самых разных сферах: от машиностроения до фармацевтики.

25 июня в Милане, действительно, наш день. И прежде чем белорусские чиновники и итальянские бизнесмены сели за стол переговоров, свое веское слово сказал известный во всей Италии и Европе дизайнер Фабрицио Плессо. К его мнению принято прислушиваться, а его присутствие делает имидж буквально любому мероприятию. Так вот синьор Плессо сегодня пришел на белорусский павильон и предложил дизайнерское решение нашей водяной мельницы, «Колеса жизни». И с сегодняшнего утра оно выглядит совершенно по-другому. Вот что сеньор Плессо рассказал по этому поводу в интервью нашему телеканалу.

Фабрицио Плессо, дизайнер, художник (Италия):

Очень горд и очень рад установить свое изобретение в белорусском павильоне. В общем он представляет жизнь, течение жизни, жизнь, как вода, течет каждый день. И я искренне рад, что мне представилась возможность реализовать проект на белорусском павильоне.

Всемирная выставка — это форум некоммерческий, то есть прямой экономической выгоды здесь как бы нет, но все, кто приехал на «Экспо», отлично понимают, что реклама — двигатель торговли. Возможностями такой площадки не отказывается воспользоваться ни одна страна мира. Беларусь — не исключение. 25 июня в нашем павильоне настоящий аншлаг не только среди туристов, но и среди тех, кто готов связать свой бизнес с нашей страной.

Нунцио Панцарелла, глава компании «Eurasian sicilian organization» (Италия):

Есть регионы в Италии, которые интересуются такой страной, как Беларусь. С точки зрения экономики и географии, Беларусь больше относится к Азии. Беларусь находится близко с Россией и это очень выгодный рынок для выхода дальше в азиатские страны.

Марио де Луна, менеджер банка «Monte dei paschi di siena»:

Беларусь очень интересна для нашего банка, наших клиентов. Интересна ваша страна. У нашего банка очень хорошие отношения с главный Национальным банком Беларуси. И последние годы отношения развиваются все лучше и лучше.

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

За последние 5 лет привлекательность Беларуси для инвестора значительно возросла — больше чем в 2 раза. Мы привлекли иностранных инвестиций больше $63 млрд. Если говорить об итальянском капитале, то мы тоже видим перспективы его прихода.

Людмила Нижевич, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Кто-то любит более кислые продукты, кто-то более сладкие. Соответственно, наши производители готовы подстраиваться и выпускать ту продукцию, которая будет востребована. Сегодня на европейский рынок у на сертифицированы только 4 завода. Работа в данном направлении продолжается. Конечно, должен быть от этого экономический эффект — мы считаем деньги.

Какие дивиденды принесет сегодняшний день национальной экономике, безусловно, покажет время. А тысячи туристов тем временем продолжают открывать для себя Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.