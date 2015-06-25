Нацбанк Беларуси: Мы хотим занять позицию регионального лидера

Новости Беларуси. В Беларуси растет доверие к банковской системе. Об этом говорит кредитный портфель организаций, который увеличивается из года в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с тем повышается общий уровень финансовой грамотности. К такому выводу пришли белорусские аналитики, а также представители международной организации «Альянс за финансовую доступность».

Её членом Нацбанк нашей страны является уже более 5 лет. За это время было получено финансирование объемом около 500 тысяч евро. На эти гранты проведено глубокое социологическое исследование по финансовой грамотности белорусов и доступа к финансам.

Сергей Дубков, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Мы хотим занять позицию регионального лидера. У нас есть положительный опыт взаимодействия с АФИ. У нас есть конкретные успехи, интересные планы. У нас достаточно равномерная распространённость финансовых услуг в стране. У нас нет жесткой концентрации в крупных населенных пунктах.

Арменуи Мкртчян, директор Центра защиты прав потребителей и финансового образования Центрального банка Армении:

Международный опыт, конечно, учитывается, в том числе Беларуси. Сегодня в Минске – региональный форум для стран нашего региона, более–менее схожих исторически и экономически.