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Нацбанк Беларуси: Мы хотим занять позицию регионального лидера

25 июня 2015 14:07
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Новости Беларуси. В Беларуси растет доверие к банковской системе. Об этом говорит кредитный портфель организаций, который увеличивается из года в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вместе с тем повышается общий уровень финансовой грамотности. К такому выводу пришли белорусские аналитики, а также представители международной организации «Альянс за финансовую доступность».

Её членом Нацбанк нашей страны является уже более 5 лет. За это время было получено финансирование объемом около 500 тысяч евро. На эти гранты проведено глубокое социологическое исследование по финансовой грамотности белорусов и доступа к финансам. 

Сергей Дубков, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:
Мы хотим занять позицию регионального лидера. У нас есть положительный опыт взаимодействия с АФИ. У нас есть конкретные успехи, интересные планы. У нас достаточно равномерная распространённость финансовых услуг в стране. У нас нет жесткой концентрации в крупных населенных пунктах.

Арменуи Мкртчян, директор Центра защиты прав потребителей и финансового образования Центрального банка Армении:
Международный опыт, конечно, учитывается, в том числе Беларуси. Сегодня в Минске – региональный форум для стран нашего региона, более–менее схожих исторически и экономически.  

# Экономика # Нацбанк Беларуси # Сергей Дубков

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