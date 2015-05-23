Сергей Костюченко: Объем взаимоотношений Беларуси и Австрии довольно большой. Речь идет о миллиардах инвестиций

И все же экономика приоритетна в отношениях с Европой. И маленький штрих недели: Совет Республики либерализировал налоговый режим между Беларусью и Австрией, поскольку серьезные капиталы приходят из страны.

Капиталы стремятся туда, где надежно и где бизнес доставляет инвестору удовольствие. Такое мнение высказал в интервью программе «Картина мира на «Россия-Беларусь» руководитель «Приорбанка» и почетный консул Австрии в Минске Сергей Костюченко.

Сергей Костюченко, почетный консул Австрийской Республики в Минске:

Страны, которые похожи исторически или ментально, так как и Австрия находится под влиянием или развивалась вблизи крупного государства (Германии). Точно так, как и мы, наши взаимоотношения с Россией. И также страна, которая нашла свой путь в современном мире, являясь, например, членом Евросоюза, но при этом она никогда не была членом НАТО. Нейтральная страна.

Объем взаимоотношений экономических, культурных довольно большой. Речь идет о миллиардах инвестиций. Это стабильно, гарантированно, которое происходит в течение долгих лет. Сегодня на белорусском рынке доминирующие компании, кроме банка «Raiffeisen» в лице «Приорбанка», сегодня «Velcom» (это австрийский «Telekom»), это «Kronospan» (крупный производитель различной доски, различных материалов для мебели). Присутствует «Венская страховая группа». На наших дорогах стоит сегодня оборудование компании «Kapsch», которая контролирует перемещение, собирает деньги с наших водителей.

Я знаю, что премьер-министр Андрей Владимирович Кобяков посещал строительство Светлогорского комбината беленой целлюлозы. Могу вам сказать, что деньги китайские, строят китайцы, но оборудование все австрийской компании «Andritz». Точно так же мы знаем, что компания «Strabag» строила завод уборки мусора в Бресте.

В инвестиции очень важен пример. Когда комфортабельно, надежно, прогнозируемо. В Беларуси, как и везде, существуют особенности. Сегодня стран много, больше 200 стран в мире. Но еще очень важно удовольствие получать, потому что, понимаете, те, кто принимает решения об инвестициях, – небедные люди. У которых есть определенные ценности. Для них очень важно еще получать удовольствие.