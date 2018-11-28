Новые технологии и подготовка кадров. Международный форум «Нефтехимия» проходит в Минске

Новости Беларуси. Будущее черного золота. Первый международный форум «Нефтехимия» проходит в эти дни в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестке – новые технологии в отрасли, подготовка кадров. Так, в рамках встречи Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании дипломов специализированных вузов. Такая интеграция утолит кадровый голод, а также создаст новую школу химиков.

Игорь Войтов, ректор Белорусского государственного технологического университета:

Мы бы хотели создать концепцию развития нефтехимических производств в Беларуси на период до 2030-2050. Для того, чтобы мы четко понимали и бизнес четко понимал, и крупные предприятия, и представители частного бизнеса, куда надо вкладывать деньги.

Итогом заседания Совета делового сотрудничества стран СНГ и Союзного государства стало создание технологического совета. Он поможет в открытии новых производств.