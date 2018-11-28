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Новые технологии и подготовка кадров. Международный форум «Нефтехимия» проходит в Минске

28 ноября 2018 07:06
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Новости Беларуси. Будущее черного золота. Первый международный форум «Нефтехимия» проходит в эти дни в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые технологии и подготовка кадров. Международный форум «Нефтехимия» проходит в Минске-1

Новые технологии и подготовка кадров. Международный форум «Нефтехимия» проходит в Минске-3

В повестке – новые технологии в отрасли, подготовка кадров. Так, в рамках встречи Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании дипломов специализированных вузов. Такая интеграция утолит кадровый голод, а также создаст новую школу химиков.

Новые технологии и подготовка кадров. Международный форум «Нефтехимия» проходит в Минске-6

Игорь Войтов, ректор Белорусского государственного технологического университета:
Мы бы хотели создать концепцию развития нефтехимических производств в Беларуси на период до 2030-2050. Для того, чтобы мы четко понимали и бизнес четко понимал, и крупные предприятия, и представители частного бизнеса, куда надо вкладывать деньги.

Итогом заседания Совета делового сотрудничества стран СНГ и Союзного государства стало создание технологического совета. Он поможет в открытии новых производств.

Новые технологии и подготовка кадров. Международный форум «Нефтехимия» проходит в Минске-9

# Технологии # Экономика # Игорь Войтов # Фотофакт

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