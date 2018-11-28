Экспортные возможности Беларуси в странах Латинской Америки обсудят в Минске 28 ноября

Новости Беларуси. Экспортные возможности Беларуси в странах Латинской Америки. 28 ноября дипломаты и представители предприятий обсудят конкретные возможности выхода на новые рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дискуссия пройдет в формате круглого стола в Минске. В ней примут участие более ста спикеров. В их числе представители белорусских компаний, а также дипломаты из Аргентины, Кубы, Мексики, Чили. Участники обсудят вопросы продвижения белорусских товаров и услуг, а также особенности и нюансы ведения бизнеса в Латинской Америке. Среди традиционных партнеров Беларуси в этом регионе – Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Куба.