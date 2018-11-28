Прямой эфир

Экспортные возможности Беларуси в странах Латинской Америки обсудят в Минске 28 ноября

28 ноября 2018 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Экспортные возможности Беларуси в странах Латинской Америки. 28 ноября дипломаты и представители предприятий обсудят конкретные возможности выхода на новые рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дискуссия пройдет в формате круглого стола в Минске. В ней примут участие более ста спикеров. В их числе представители белорусских компаний, а также дипломаты из Аргентины, Кубы, Мексики, Чили. Участники обсудят вопросы продвижения белорусских товаров и услуг, а также особенности и нюансы ведения бизнеса в Латинской Америке. Среди традиционных партнеров Беларуси в этом регионе – Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Куба.

Экспортные возможности Беларуси в странах Латинской Америки обсудят в Минске 28 ноября-1

# Экспорт # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какие задачи поставил Анатолий Сивак на первом совещании в должности мэра Минска
27 ноября 2018 21:20

Какие задачи поставил Анатолий Сивак на первом совещании в должности мэра Минска

Новости экономики за 27.11.2018
27 ноября 2018 16:55

Новости экономики за 27.11.2018

Нацбанк Беларуси прогнозирует дальнейшее снижение ставки рефинансирования
27 ноября 2018 16:55

Нацбанк Беларуси прогнозирует дальнейшее снижение ставки рефинансирования