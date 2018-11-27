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Какие задачи поставил Анатолий Сивак на первом совещании в должности мэра Минска

27 ноября 2018 21:20
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Новости Беларуси. 27 ноября Анатолий Сивак провел свое первое оперативное совещание в качестве мэра Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак поставил ряд задач перед представителями городской власти. Мэр очертил основные направления развития большого города.

Какие задачи поставил Анатолий Сивак на первом совещании в должности мэра Минска-1

Сейчас пассажирские перевозки в Минске вдвое дешевле, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Тем не менее, планируемое подорожание проезда в общественном транспорте пока решили приостановить.

Анатолий Сивак на встрече с представителями городской власти поставил вопрос о целесообразности повышения стоимости проезда. Но внятных аргументов в пользу такого скачка так и не получил.

Какие задачи поставил Анатолий Сивак на первом совещании в должности мэра Минска-4

Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
Почему на 5 копеек в Минске должен проезд быть больше, чем в целом по стране?

Поставлена задача также ко II Европейским играм завершить работы на всех строительных площадках столицы. Мэр сходу сегодня побывал на некоторых из них, а также оценил готовность спортивных арен.

Вся городская территория должна приобрести лоск. И это касается не только территорий, прилегающих к спортивным площадкам.

Какие задачи поставил Анатолий Сивак на первом совещании в должности мэра Минска-7

Дмитрий Петруша, глава администрации Центрального района:
Что касается вопросов благоустройства и проведения II Европейских игр, на мой взгляд, в Центральном районе эти вопросы взаимосвязаны. Среди проблемных вопросов – недостаток финансирования.

Планируется также решить вопрос с долгостроями и дать возможность гораздо раньше получить свое жилье многодетным семьям.

Какие задачи поставил Анатолий Сивак на первом совещании в должности мэра Минска-10

Также в связи с участившимися пожарами в столице проведут ревизию подсобных помещений в жилых домах и проверят оптоволоконные сети в многоэтажках.

Какие задачи поставил Анатолий Сивак на первом совещании в должности мэра Минска-13

Анатолий Сивак:
Надо вообще посмотреть, что это за помещения, что в них находится. Как правило, там складируется различный мусор. Осмотреть, насколько эти помещения предусмотрены проектами.

В целом, столичный градоначальник предлагает сосредоточиться на проблемах горожан, которые надо активнее обсуждать с людьми и решать. Это и зарплата, и капремонт, и парковки, и детские сады. Что здесь и говорить – Анатолий Сивак сам житель Октябрьского района. Здесь на месте неосвоенных площадок должны появиться новые улицы.

# Проблемы ЖКХ # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Экономика # Анатолий Сивак # Фотофакт

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