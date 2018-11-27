Какие задачи поставил Анатолий Сивак на первом совещании в должности мэра Минска
Новости Беларуси. 27 ноября Анатолий Сивак провел свое первое оперативное совещание в качестве мэра Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак поставил ряд задач перед представителями городской власти. Мэр очертил основные направления развития большого города.
Сейчас пассажирские перевозки в Минске вдвое дешевле, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Тем не менее, планируемое подорожание проезда в общественном транспорте пока решили приостановить.
Анатолий Сивак на встрече с представителями городской власти поставил вопрос о целесообразности повышения стоимости проезда. Но внятных аргументов в пользу такого скачка так и не получил.
Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
Почему на 5 копеек в Минске должен проезд быть больше, чем в целом по стране?
Поставлена задача также ко II Европейским играм завершить работы на всех строительных площадках столицы. Мэр сходу сегодня побывал на некоторых из них, а также оценил готовность спортивных арен.
Вся городская территория должна приобрести лоск. И это касается не только территорий, прилегающих к спортивным площадкам.
Дмитрий Петруша, глава администрации Центрального района:
Что касается вопросов благоустройства и проведения II Европейских игр, на мой взгляд, в Центральном районе эти вопросы взаимосвязаны. Среди проблемных вопросов – недостаток финансирования.
Планируется также решить вопрос с долгостроями и дать возможность гораздо раньше получить свое жилье многодетным семьям.
Также в связи с участившимися пожарами в столице проведут ревизию подсобных помещений в жилых домах и проверят оптоволоконные сети в многоэтажках.
Анатолий Сивак:
Надо вообще посмотреть, что это за помещения, что в них находится. Как правило, там складируется различный мусор. Осмотреть, насколько эти помещения предусмотрены проектами.
В целом, столичный градоначальник предлагает сосредоточиться на проблемах горожан, которые надо активнее обсуждать с людьми и решать. Это и зарплата, и капремонт, и парковки, и детские сады. Что здесь и говорить – Анатолий Сивак сам житель Октябрьского района. Здесь на месте неосвоенных площадок должны появиться новые улицы.