Какие задачи поставил Анатолий Сивак на первом совещании в должности мэра Минска

Новости Беларуси. 27 ноября Анатолий Сивак провел свое первое оперативное совещание в качестве мэра Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак поставил ряд задач перед представителями городской власти. Мэр очертил основные направления развития большого города.

Сейчас пассажирские перевозки в Минске вдвое дешевле, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Тем не менее, планируемое подорожание проезда в общественном транспорте пока решили приостановить. Анатолий Сивак на встрече с представителями городской власти поставил вопрос о целесообразности повышения стоимости проезда. Но внятных аргументов в пользу такого скачка так и не получил.

Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:

Почему на 5 копеек в Минске должен проезд быть больше, чем в целом по стране? Поставлена задача также ко II Европейским играм завершить работы на всех строительных площадках столицы. Мэр сходу сегодня побывал на некоторых из них, а также оценил готовность спортивных арен. Вся городская территория должна приобрести лоск. И это касается не только территорий, прилегающих к спортивным площадкам.

Дмитрий Петруша, глава администрации Центрального района:

Что касается вопросов благоустройства и проведения II Европейских игр, на мой взгляд, в Центральном районе эти вопросы взаимосвязаны. Среди проблемных вопросов – недостаток финансирования. Планируется также решить вопрос с долгостроями и дать возможность гораздо раньше получить свое жилье многодетным семьям.

Также в связи с участившимися пожарами в столице проведут ревизию подсобных помещений в жилых домах и проверят оптоволоконные сети в многоэтажках.