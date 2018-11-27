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Новости экономики за 27.11.2018

27 ноября 2018 16:55
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Новости Беларуси. Как отличаются ставки единого налога по территориальному признаку, кого бесплатно проконсультируют нотариусы и когда Беларусь будет готова принять ядерное топливо для электростанции? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

Изготовлена первая партия ядерного топлива для БелАЭС

В Беларуси пересмотрят ставки единого налога для ИП и физлиц

Нацбанк Беларуси прогнозирует дальнейшее снижение ставки рефинансирования

Нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно 30 ноября

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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Нацбанк Беларуси прогнозирует дальнейшее снижение ставки рефинансирования
27 ноября 2018 16:55

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27 ноября 2018 15:30

В Беларуси пересмотрят ставки единого налога для ИП и физлиц

Сергей Румас на заседании межправсовета ЕАЭС: мы – за справедливую конкуренцию
27 ноября 2018 13:47

Сергей Румас на заседании межправсовета ЕАЭС: мы – за справедливую конкуренцию