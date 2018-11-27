Новости экономики за 27.11.2018

Новости Беларуси. Как отличаются ставки единого налога по территориальному признаку, кого бесплатно проконсультируют нотариусы и когда Беларусь будет готова принять ядерное топливо для электростанции? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

Изготовлена первая партия ядерного топлива для БелАЭС

В Беларуси пересмотрят ставки единого налога для ИП и физлиц

Нацбанк Беларуси прогнозирует дальнейшее снижение ставки рефинансирования

Нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно 30 ноября