Новости экономики за 27.11.2018

Новости Беларуси. Как отличаются ставки единого налога по территориальному признаку, кого бесплатно проконсультируют нотариусы и когда Беларусь будет готова принять ядерное топливо для электростанции? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
Изготовлена первая партия ядерного топлива для БелАЭС
В Беларуси пересмотрят ставки единого налога для ИП и физлиц
Нацбанк Беларуси прогнозирует дальнейшее снижение ставки рефинансирования
Нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно 30 ноября