Новые резиденты «Великого камня», строительство домов и экологические вопросы. Большое интервью с Кириллом Коротеевым

Новости Беларуси. Величие страны определяется в том числе и отношениями с партнерами. Беларусь и Китай – компактная Беларусь и огромный Китай – вышли на уровень доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вместе мы возводим «Великий камень» – индустриальный парк нового поколения, узловую платформу экономического пояса Шелкового пути. Уже 38 резидентов, в проектах – высокотехнологичные производства и многомиллионные инвестиции.

Переходит ли количество резидентов в качество реализуемых ими проектов? Рассказал заместитель генерального директора управляющей компании Кирилл Коротеев. Юлия Огнева, СТВ:

Кирилл Юрьевич, 38 резидентов – с одной стороны немало. До конца года вы обещали минимум 40. Но перерастает ли количество в качество? Все ли (или не все) начали строиться?

Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:

Действительно, на сегодня 38 резидентов. Но самый главный показатель, который говорит о качестве инвестиций, – это их сумма. На сегодня согласно бизнес-планам, согласно тео-данным резидентов сумма заявленных инвестиций оценивается в районе миллиарда – миллиарда сто долларов США. То есть это достаточно хороший показатель. Кроме того, если говорить об относительных показателях, то на сегодня мы освоили порядка 350 гектаров земли. Это стартовая зона первого этапа, и как раз таки в нее уже вложено около 380 миллионов долларов.

Если говорить о строительстве, то действительно порядка 10 проектов на сегодня находятся в стадии активного строительства. Из них самый главный – это «МАЗ-Вейчай», это компания «Рухтех», которая принадлежит холдингу IPG Photonics (Америка) и будет производить лазерное оборудование. Это Zoomlion – китайское производство механизированной техники. Это China Merchants, которые построили и реализовали первый этап и сейчас приступают ко второму этапу. То есть у нас уже идет активное строительство, и порядка 150 гектаров уже принадлежит резидентам и в активной зоне. Жилье в парке «Великий камень»: когда и сколько построят, и как это будет выглядеть

Юлия Огнева:

Какие еще в проработке резиденты? В ближайшее время. Я так понимаю, до 40 в любом случае дойдете к концу года. Кирилл Коротеев:

Конечно. Цифра 40 – это такой количественный показатель. Естественно, он будет достигнут. На конец 2020 года мы поставили себе задачу в 100 резидентов (если говорить о качественном, это 2-2,5 миллиарда долларов). Показательный пример и проект Hanergy – это тонкопленочные солнечные панели. Над этим проектом сейчас мы работаем. Во-первых, это капиталоемкий проект (порядка 350 миллионов долларов). Во-вторых, это отраслеобразующий проект. То есть фактически может быть создана отрасль в Беларуси, которая за собой в качестве синергетического эффекта подтянет другие производства. Потому что это абсолютно новый, инновационный продукт – пленка, которую можно использовать в строительстве, в остеклении зданий, в гражданском строительстве вплоть до дорожного полотна. И высокий коэффициент снятия полезной энергии.

Кроме того, если говорить о таком тренде, который хотелось бы наметить и реализовать, – это проработка вопроса субпарков. Идея в том, чтобы не только мы как управляющая компания, но и иные управляющие компании, каким-то образом территориально организованные, продвигали идею и призывали свои предприятия инвестировать в парк. На сегодня провинция Сычуань более активно откликнулась. Этот вопрос тоже высокой степени готовности и проработки. Поэтому если этот процесс пойдет, то мы в ближайшее время получим новую компанию, которая может организовать субпарк в рамках нашего парка.