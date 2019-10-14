Новые препараты от рака, средства для переработки отходов: в Минске молодые учёные показали свои разработки

Новости Беларуси. Новые препараты лечения рака, уникальные средства для переработки отходов, современные способы борьбы с контрафактом. Молодые учёные в Минске представили свои стартапы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешний форум впечатляет своим международным составом. Он собрал около 500 молодых исследователей. Для каждого из них участие бесценно. Ведь это возможность показать свои проекты более опытным коллегам и получить обратную связь. Некоторыми из представленных проектов уже заинтересовались потенциальные инвесторы.

Анна Карпенко, аспирант Объединенного института проблем информатики:

Это междисциплинарные разработки по распознаванию медицинских снимков. У всех на слуху приложение, которое распознаёт фотографии на смартфоне. Мы работаем немножко с другим, мы берём медицинские снимки и анализируем степень заболевания. Что проводит лучшую диагностику степени заболевания у нас в стране.

Андрей Иванец, председатель совета молодых учёных Национальной академии наук Беларуси:

Сегодня не нужно убеждать молодежь в том, что будущее за новыми технологиями, будущее за наукой, за инновациями они сами вовлекаются с самого раннего возраста.