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Новые препараты от рака, средства для переработки отходов: в Минске молодые учёные показали свои разработки

14 октября 2019 19:56
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Новости Беларуси. Новые препараты лечения рака, уникальные средства для переработки отходов, современные способы борьбы с контрафактом. Молодые учёные в Минске представили свои стартапы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новые препараты от рака, средства для переработки отходов: в Минске молодые учёные показали свои разработки-1

Нынешний форум впечатляет своим международным составом. Он собрал около 500 молодых исследователей. Для каждого из них участие бесценно. Ведь это возможность показать свои проекты более опытным коллегам и получить обратную связь. Некоторыми из представленных проектов уже заинтересовались потенциальные инвесторы.

Новые препараты от рака, средства для переработки отходов: в Минске молодые учёные показали свои разработки-4

Анна Карпенко, аспирант Объединенного института проблем информатики:
Это междисциплинарные разработки по распознаванию медицинских снимков. У всех на слуху приложение, которое распознаёт фотографии на смартфоне. Мы работаем немножко с другим, мы берём медицинские снимки и анализируем степень заболевания. Что проводит лучшую диагностику степени заболевания у нас в стране.

Новые препараты от рака, средства для переработки отходов: в Минске молодые учёные показали свои разработки-7

Андрей Иванец, председатель совета молодых учёных Национальной академии наук Беларуси:
Сегодня не нужно убеждать молодежь в том, что будущее за новыми технологиями, будущее за наукой, за инновациями они сами вовлекаются с самого раннего возраста.

Новые препараты от рака, средства для переработки отходов: в Минске молодые учёные показали свои разработки-10

В Беларуси существует ряд программ, которые помогают молодым исследователям интегрироваться в большую науку. Около трети учёных – молодёжь. Что весьма оптимально для связи поколений.

# Ученые # Экономика # Анна Карпенко # Андрей Иванец # Фотофакт

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