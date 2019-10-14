Белорусы предпочитают рублёвые вклады валютным

Новости Беларуси. Валютные депозиты по-прежнему медленно, но уверенно теряют популярность у белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сентябрь ещё минус почти 3 миллиона долларов. В то же время объём рублёвых вкладов продолжает рост, начатый ещё в марте 2016 года. За минувший месяц они прибавили 97,5 миллиона и теперь в сумме превышают 4 миллиарда 750 миллионов рублей.