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Белорусы предпочитают рублёвые вклады валютным

14 октября 2019 16:58
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Новости Беларуси. Валютные депозиты по-прежнему медленно, но уверенно теряют популярность у белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусы предпочитают рублёвые вклады валютным-1

За сентябрь ещё минус почти 3 миллиона долларов. В то же время объём рублёвых вкладов продолжает рост, начатый ещё в марте 2016 года. За минувший месяц они прибавили 97,5 миллиона и теперь в сумме превышают 4 миллиарда 750 миллионов рублей.

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# Вклады # Экономика # Фотофакт

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