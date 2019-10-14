Дизельные двигатели для автомобилей и автобусов начали производить под Минском
Новости Беларуси. 14 октября в «Великом камне» прошло торжественное открытие китайско-белорусского совместного предприятия «МАЗ-Вейчай», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Объём инвестиций составил 20 миллионов долларов, сам завод построили за рекордные даже по китайским меркам 7 с половиной месяцев.
Уже выпущена первая партия в тысячу двигателей, в перспективе завод выйдет на 20 тысяч двигателей в год. Ранее такими двигателями, которые собирались в Китае, уже оснащали белорусские грузовики. Они прошли все испытания дорогами и погодой, их сборка позволит МАЗу экономить деньги и время.
Павел Шабанов, главный конструктор по автомобильной технике МАЗ:
Что касается МАЗа. Наличие мотора в стране – выгода безусловна. В течение 3-х дней при наличие экстренных заказов мы можем получать двигатели. Это несравнимо со сроками заказа в Китае. Это порядка – самое минимальное – месяц. Для производства это очень удобно
Александр Ярошенко, глава администрации китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Это предприятие из череды тех технологических цепочек, которые возникают из взаимодействия наших предприятий вне парка. Ченду с «Белкоммунмашем», Вейчай с МАЗ – им поставляют дизельные агрегаты, которых у нас не было.
Как минимум половина продукции будет уходить на рынки Европы и Украины. Следующим шагом станет строительство ещё одного нового для Беларуси завода – по выпуску механических коробок передач. Завод построят к концу 2010-го. В год здесь будут выпускать до 10 тысяч коробок передач.