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В Витебской области посевная перешагнула 50% кампании. Кукурузы в 2020 году посадят на треть больше

28 апреля 2020 15:04
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Новости Беларуси. В Витебской области на треть увеличили площади под кукурузу, а весенняя посевная кампания в целом перешагнула рубеж в 50 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебской области посевная перешагнула 50% кампании. Кукурузы в 2020 году посадят на треть больше -1

Завершить основные работы на севере страны намерены к 9 мая. Позволяют и погода, и оснащенность региона энергонасыщенной техникой.

Новости с северных полей страны – у Анастасии Бут. 

В Витебской области посевная перешагнула 50% кампании. Кукурузы в 2020 году посадят на треть больше -4

Оршанское агропромышленное объединение. Три района – Дубровенский, Оршанский, Толочинский, почти 30 хозяйств и больше 100 тысяч гектаров пашни. Половина земель – под яровой сев. С зерновой группой закончили. Сегодня все силы брошены на кукурузу. Под нее в 2020 году выделили в четыре раза больше площадей.

В Витебской области посевная перешагнула 50% кампании. Кукурузы в 2020 году посадят на треть больше -7

Максим Бакуров, заместитель генерального директора Оршанского агропромышленного объединения:
Мы проводили опыты. Два года сравнивали гибриды различных компаний. 24 гибрида в прошлом году было. И четыре гибрида, которые показали себя более и по урожайности, и по качеству зерна.

В Витебской области посевная перешагнула 50% кампании. Кукурузы в 2020 году посадят на треть больше -10

Кукурузы на зерно и во всей области будет посеяно на треть больше прошлогоднего: 120 тысяч гектаров против 80. Это отличная составляющая комбикорма для животных. В регионе только крупного рогатого скота 226 тысяч голов. Будет ли в достатке кормов во многом зависит и от того, как сегодня сработают механизаторы.

В Витебской области посевная перешагнула 50% кампании. Кукурузы в 2020 году посадят на треть больше -13

Сергей Матвеев, механизатор сельхозпредприятия «Межево-Агро»:
У меня планы, чтобы сезон прошел не хуже, хотя бы как прошлый. Чтобы техника не ломалась. Чтобы работа шла без поломок, без затруднений.

В Витебской области посевная перешагнула 50% кампании. Кукурузы в 2020 году посадят на треть больше -16

Сергей Матвеев из тех механизаторов, что сели на трактор временно, а остались на годы. Таких людей, верных своему выбору, сегодня, увы, недостаточно. Потому не вся техника работает круглосуточно. В остальном проблемы решены. Завершена масштабная замена машинотракторного парка. Регион хорошо укреплен энергонасыщенной техникой, навесным и прицепным оборудованием. А благодаря поддержке государства не возникает вопроса, чем заправлять железных коней.

В Витебской области посевная перешагнула 50% кампании. Кукурузы в 2020 году посадят на треть больше -19

Анастасия Бут, корреспондент:
На фоне засухи на юге Беларуси Витебская область выглядит очень даже выигрышно. Влаги в почве достаточно, а в некоторых районах даже в избытке. Например, по этой причине в Городокском районе – его еще называют северным полюсом Беларуси – сев начали всего дней 10 назад.

В Витебской области посевная перешагнула 50% кампании. Кукурузы в 2020 году посадят на треть больше -22

Первые же хозяйства области вышли в поля в 20-х числах марта. И к этому моменту там сев зерновых и зернобобовых полностью или практически завершен. В целом на эту группу под уборку будет 400-450 тысяч гектаров. Если брать общий сев, то Витебская область перешагнула знаковый рубеж в 50 %.

Заместитель председателя Витебского облисполкома: общий сев практически 90-92 % должны завершить до 9 мая

В Витебской области посевная перешагнула 50% кампании. Кукурузы в 2020 году посадят на треть больше -25

Посадить просо, обратить внимание на гречку, плотнее занявшись ее выращиванием. И, конечно, удобрять, поливать, пропалывать. С завершением сева работы будет не меньше.

# Сельское хозяйство # Экономика # Максим Бакуров # Сергей Матвеев # Анастасия Бут # Фотофакт

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