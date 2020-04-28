В Витебской области посевная перешагнула 50% кампании. Кукурузы в 2020 году посадят на треть больше

Новости Беларуси. В Витебской области на треть увеличили площади под кукурузу, а весенняя посевная кампания в целом перешагнула рубеж в 50 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершить основные работы на севере страны намерены к 9 мая. Позволяют и погода, и оснащенность региона энергонасыщенной техникой. Новости с северных полей страны – у Анастасии Бут.

Оршанское агропромышленное объединение. Три района – Дубровенский, Оршанский, Толочинский, почти 30 хозяйств и больше 100 тысяч гектаров пашни. Половина земель – под яровой сев. С зерновой группой закончили. Сегодня все силы брошены на кукурузу. Под нее в 2020 году выделили в четыре раза больше площадей.

Максим Бакуров, заместитель генерального директора Оршанского агропромышленного объединения:

Мы проводили опыты. Два года сравнивали гибриды различных компаний. 24 гибрида в прошлом году было. И четыре гибрида, которые показали себя более и по урожайности, и по качеству зерна.

Кукурузы на зерно и во всей области будет посеяно на треть больше прошлогоднего: 120 тысяч гектаров против 80. Это отличная составляющая комбикорма для животных. В регионе только крупного рогатого скота 226 тысяч голов. Будет ли в достатке кормов во многом зависит и от того, как сегодня сработают механизаторы.

Сергей Матвеев, механизатор сельхозпредприятия «Межево-Агро»:

У меня планы, чтобы сезон прошел не хуже, хотя бы как прошлый. Чтобы техника не ломалась. Чтобы работа шла без поломок, без затруднений.

Сергей Матвеев из тех механизаторов, что сели на трактор временно, а остались на годы. Таких людей, верных своему выбору, сегодня, увы, недостаточно. Потому не вся техника работает круглосуточно. В остальном проблемы решены. Завершена масштабная замена машинотракторного парка. Регион хорошо укреплен энергонасыщенной техникой, навесным и прицепным оборудованием. А благодаря поддержке государства не возникает вопроса, чем заправлять железных коней.

Анастасия Бут, корреспондент:

На фоне засухи на юге Беларуси Витебская область выглядит очень даже выигрышно. Влаги в почве достаточно, а в некоторых районах даже в избытке. Например, по этой причине в Городокском районе – его еще называют северным полюсом Беларуси – сев начали всего дней 10 назад.

Первые же хозяйства области вышли в поля в 20-х числах марта. И к этому моменту там сев зерновых и зернобобовых полностью или практически завершен. В целом на эту группу под уборку будет 400-450 тысяч гектаров. Если брать общий сев, то Витебская область перешагнула знаковый рубеж в 50 %. Заместитель председателя Витебского облисполкома: общий сев практически 90-92 % должны завершить до 9 мая