В Витебской области на треть увеличили площади под посев кукурузы

Новости Беларуси. Кукурузу в Витебской области будут выращивать на 120 гектарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злак – важная составляющая корма для животных, а в хозяйствах региона насчитывается 226 тысяч голов крупного рогатого скота.

Завершить полевые работы на севере страны намерены в первой половине мая. Позволяют и погода, и оснащенность региона техникой.

Ежедневно на поля области выходят более 1 000 тракторов, а также более 100 посевных и почвообрабатывающих агрегатов.

Борис Ефремов, заместитель председателя Витебского облисполкома:

До 1 мая мы видим по объему, что мы завершаем без проблем посев яровых крестоцветных культур, льна, яровых зерновых и зернобобовых культур. Ну и общий сев практически 90-92 % должны завершить до 9 мая. После 9 мая уже останутся культуры, как и по другим областям республики, крупяные, теплолюбивые, которые можно сеять чуть попозже.