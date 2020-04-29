Госатомнадзор разрешил завоз ядерного топлива на БелАЭС

Новости Беларуси. БелАЭС получила разрешение на ввоз ядерного топлива. Такое решение принято на основе заключения Госатомнадзора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Перед этим рассматривались результаты заключения экспертов «Объединенного института энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси и проведенной Госатомнадзором оценки, принятых на БелАЭС мер в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, их достаточности для обращения с ядерным топливом, а также проверки готовности БелАЭС к этому ответственному этапу.