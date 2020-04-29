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Госатомнадзор разрешил завоз ядерного топлива на БелАЭС

29 апреля 2020 10:41
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Новости Беларуси. БелАЭС получила разрешение на ввоз ядерного топлива. Такое решение принято на основе заключения Госатомнадзора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госатомнадзор разрешил завоз ядерного топлива на БелАЭС -1



Перед этим рассматривались результаты заключения экспертов «Объединенного института энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси и проведенной Госатомнадзором оценки, принятых на БелАЭС мер в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, их достаточности для обращения с ядерным топливом, а также проверки готовности БелАЭС к этому ответственному этапу.

# АЭС в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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