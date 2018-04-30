Новые правила кредитования в Беларуси вступают в силу с 1 мая

Новости Беларуси. С 1 мая в силу вступают новые правила кредитования,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С 1 мая в силу вступают новые правила кредитования,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь банки ограничены в предоставлении займов денежных средств на потребительские нужды. В финансовых структурах будут оценивать платежеспособность клиентов, для чего вводится кредитный коэффициент.
Долговые обязательства не должны превысить 40% от среднего ежемесячного дохода клиента. При этом рассматривая заявление, банк может учитывать все доходы, которые сможет подтвердить физическое лицо.