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Новые правила кредитования в Беларуси вступают в силу с 1 мая

30 апреля 2018 16:54
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Новости Беларуси. С 1 мая в силу вступают новые правила кредитования,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые правила кредитования в Беларуси вступают в силу с 1 мая-1

Теперь банки ограничены в предоставлении займов денежных средств на потребительские нужды. В финансовых структурах будут оценивать платежеспособность клиентов, для чего вводится кредитный коэффициент.

Новые правила кредитования в Беларуси вступают в силу с 1 мая-4

Долговые обязательства не должны превысить 40% от среднего ежемесячного дохода клиента. При этом рассматривая заявление, банк может учитывать все доходы, которые сможет подтвердить физическое лицо.

# Экономика # Фотофакт # Кредиты Беларуси

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