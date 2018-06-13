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Новые перспективы: МТЗ запускает собственную молочно-товарную ферму

13 июня 2018 17:06
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Новости Беларуси. Минский тракторный завод осваивает новые направления деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 июня состоится торжественный пуск собственной современной молочно-товарной фермы на 777 голов.

Ферма представляет собой предприятие замкнутого цикла, где будет реализована вся цепочка выращивания крупного рогатого скота: от теленка до взрослой коровы. Комплекс рассчитан на производство 5500 тонн молока в год. Важно и то, что ферма позволила создать 30 новых рабочих мест.

Новые перспективы: МТЗ запускает собственную молочно-товарную ферму-1

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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