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Какие категории белорусов с августа получат льготные жировки?

13 июня 2018 16:11
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Новости Беларуси. Материальная помощь при оплате коммуналки – дополнительно на нее могут рассчитывать еще 125 тысяч семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

QR-код на жировках: как это работает

В список попали инвалиды 1-й группы, пожилые старше 80 лет и семьи с детьми до 3 лет. Уже в августе они получат жировки со льготным начислением.

Какие категории белорусов с августа получат льготные жировки?-1

Геннадий Акстилович, начальник отдела Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
По выявительному принципу заявители не должны нести никаких документов. Поэтому он так и называется – выявительный принцип, поскольку потребителю либо гражданину нет необходимости собирать справки, их предоставлять. Все будет осуществляться в рамках автоматизированной системы «Расчет».

Какие категории белорусов с августа получат льготные жировки?-4

Обратиться за безналичными жилищными субсидиями можно и по заявительному принципу. Правда, тогда придется собрать некоторые документы. Это справки о доходах, о рождении детей, удостоверение инвалида либо пенсионное.

# Государственная социальная политика # Экономика # Геннадий Акстилович # Фотофакт

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