Какие категории белорусов с августа получат льготные жировки?

Новости Беларуси. Материальная помощь при оплате коммуналки – дополнительно на нее могут рассчитывать еще 125 тысяч семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

QR-код на жировках: как это работает

В список попали инвалиды 1-й группы, пожилые старше 80 лет и семьи с детьми до 3 лет. Уже в августе они получат жировки со льготным начислением.