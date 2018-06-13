Какие категории белорусов с августа получат льготные жировки?
Новости Беларуси. Материальная помощь при оплате коммуналки – дополнительно на нее могут рассчитывать еще 125 тысяч семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
QR-код на жировках: как это работает
В список попали инвалиды 1-й группы, пожилые старше 80 лет и семьи с детьми до 3 лет. Уже в августе они получат жировки со льготным начислением.
Геннадий Акстилович, начальник отдела Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
По выявительному принципу заявители не должны нести никаких документов. Поэтому он так и называется – выявительный принцип, поскольку потребителю либо гражданину нет необходимости собирать справки, их предоставлять. Все будет осуществляться в рамках автоматизированной системы «Расчет».
Обратиться за безналичными жилищными субсидиями можно и по заявительному принципу. Правда, тогда придется собрать некоторые документы. Это справки о доходах, о рождении детей, удостоверение инвалида либо пенсионное.