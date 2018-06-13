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Банки Беларуси повышают процентные ставки по краткосрочным рублёвым вкладам

13 июня 2018 17:05
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Новости Беларуси. Белорусские банки с начала года последовательно повышают процентные ставки по краткосрочным рублевым вкладам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средняя ставка по новым депозитам уже превысила 8 %. В начале года эта цифра составляла 6,6 %, а год назад – 7,5 %.

Это происходит, несмотря на заметное снижение ставки рефинансирования. По мнению экспертов, рост доходности коротких рублевых депозитов связан с ростом потребительского кредитования, которое, в свою очередь, стимулирует повышенный спрос банков на рублевую ликвидность.

# Нацбанк Беларуси # Экономика

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