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Стоимость интернет-сайта впервые оценили в Беларуси

13 июня 2018 17:05
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Новости Беларуси. Национальное кадастровое агентство провело оценку остаточной и рыночной стоимости ресурсов крупной компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость интернет-сайта впервые оценили в Беларуси-1

При оценке сайтов использовались данные о доходах, которые они приносят, а также сведения о его составляющих: от программного кода до товарных знаков.

Это первый опыт определения цены объекта интеллектуальной собственности. В основном, кадастр занимается оценкой недвижимого имущества (от недвижимости до земельных участков), а также транспорта и оборудования.

# Интернет # Экономика # Фотофакт

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