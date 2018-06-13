Стоимость интернет-сайта впервые оценили в Беларуси

Новости Беларуси. Национальное кадастровое агентство провело оценку остаточной и рыночной стоимости ресурсов крупной компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При оценке сайтов использовались данные о доходах, которые они приносят, а также сведения о его составляющих: от программного кода до товарных знаков.

Это первый опыт определения цены объекта интеллектуальной собственности. В основном, кадастр занимается оценкой недвижимого имущества (от недвижимости до земельных участков), а также транспорта и оборудования.