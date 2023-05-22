Новые автобусы МАЗ показали на транспортном фестивале в Санкт-Петербурге

МАЗ представил свои новинки на международном транспортном фестивале в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди инновационных машин в том числе перронный электробус, при создании которого технические специалисты завода, помимо экологичности и надежности, сделали упор на комфорте для пассажиров и водителя. Электробусы этой марки будут перевозить пассажиров в аэропорту Пулково. Уже подписано соглашение о передаче в опытную эксплуатацию первого в России перронного электробуса.