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Новые автобусы МАЗ показали на транспортном фестивале в Санкт-Петербурге

22 мая 2023 17:18
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МАЗ представил свои новинки на международном транспортном фестивале в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новые автобусы МАЗ показали на транспортном фестивале в Санкт-Петербурге -1

Среди инновационных машин в том числе перронный электробус, при создании которого технические специалисты завода, помимо экологичности и надежности, сделали упор на комфорте для пассажиров и водителя. Электробусы этой марки будут перевозить пассажиров в аэропорту Пулково. Уже подписано соглашение о передаче в опытную эксплуатацию первого в России перронного электробуса. 

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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