Новости экономики за 22.05.2023

В Беларуси вновь снижается ставка рефинансирования. С 31 мая она составит 9,75 % годовых. Решение принято Нацбанком с учетом замедления инфляционных процессов. В сторону уменьшения ставка рефинансирования меняется уже пятый раз за год. Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. НАЦБАНК В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СНИЖАЕТ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ: С 10 % ДО 9,75 %

Ставка рефинансирования – главный индикатор внутреннего кредитного рынка, от которого зависят в том числе и проценты по банковским вкладам и займам. Ее снижение, а за пять месяцев регулятору удалось уменьшить показатель более чем на два процентных пункта, отразилось на деловой активности. Как отметили в Нацбанке, кредитная поддержка экономики в национальной валюте увеличилась. Финансовые аналитики не исключают дальнейшее снижение ключевой ставки в Беларуси при отсутствии существенных шоков. В целом риски, которые могут повлиять на динамику инфляционных процессов в будущем, оцениваются как умеренные. Напомним, в соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на этот год, а Указом Президента они были утверждены в ноябре 2022-го, размер базового показателя предусмотрен именно в таком диапазоне. Беларусь представила крупнейший павильон на одной из главных сельскохозяйственных выставок в мире. РОССИЯ НАМЕРЕНА АКТИВИЗИРОВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ АВИАТЕХНИКИ БЕЛАРУСИ

Россия намерена активизировать взаимодействие с производителями авиатехники Беларуси. В планах Объединенной авиастроительной корпорации увеличить объемы поставок авиационных компонентов, узлов и агрегатов в нашу страну. Прорабатывается также возможность создания площадок на территории Беларуси, где будет осуществляться ремонт и сервисное обслуживание российской авиатехники. В ПВТ ПЕРВЫЙ НАБОР РЕЗИДЕНТОВ В 2023 ГОДУ – ПРИНЯЛИ 31 КОМПАНИЮ