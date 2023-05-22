Новости экономики за 22.05.2023
В Беларуси вновь снижается ставка рефинансирования. С 31 мая она составит 9,75 % годовых. Решение принято Нацбанком с учетом замедления инфляционных процессов. В сторону уменьшения ставка рефинансирования меняется уже пятый раз за год.
Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
НАЦБАНК В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СНИЖАЕТ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ: С 10 % ДО 9,75 %
Ставка рефинансирования – главный индикатор внутреннего кредитного рынка, от которого зависят в том числе и проценты по банковским вкладам и займам. Ее снижение, а за пять месяцев регулятору удалось уменьшить показатель более чем на два процентных пункта, отразилось на деловой активности. Как отметили в Нацбанке, кредитная поддержка экономики в национальной валюте увеличилась. Финансовые аналитики не исключают дальнейшее снижение ключевой ставки в Беларуси при отсутствии существенных шоков. В целом риски, которые могут повлиять на динамику инфляционных процессов в будущем, оцениваются как умеренные. Напомним, в соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на этот год, а Указом Президента они были утверждены в ноябре 2022-го, размер базового показателя предусмотрен именно в таком диапазоне.
Беларусь представила крупнейший павильон на одной из главных сельскохозяйственных выставок в мире.
РОССИЯ НАМЕРЕНА АКТИВИЗИРОВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ АВИАТЕХНИКИ БЕЛАРУСИ
Россия намерена активизировать взаимодействие с производителями авиатехники Беларуси. В планах Объединенной авиастроительной корпорации увеличить объемы поставок авиационных компонентов, узлов и агрегатов в нашу страну. Прорабатывается также возможность создания площадок на территории Беларуси, где будет осуществляться ремонт и сервисное обслуживание российской авиатехники.
В ПВТ ПЕРВЫЙ НАБОР РЕЗИДЕНТОВ В 2023 ГОДУ – ПРИНЯЛИ 31 КОМПАНИЮ
В ПВТ приняли более 30 новых компаний. Это первый набор резидентов в этом году. Новички займутся в том числе созданием единой государственной платформы разработки сайтов госорганов, проектированием интерьеров и управлением производственными процессами. Сегодня Парк высоких технологий объединяет более 1 000 компаний. Также наблюдательный совет ПВТ регламентировал деятельность криптоброкеров. Теперь они смогут от своего имени по поручению и за счет клиентов совершать операции по приобретению, отчуждению и обмену токенов. Такие операции можно проводить только через операторов криптоплатформ – резидентов ПВТ.
Новые автобусы МАЗ показали на транспортном фестивале в Санкт-Петербурге.