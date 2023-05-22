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Беларусь представила крупнейший павильон на одной из главных сельскохозяйственных выставок в мире

22 мая 2023 17:17
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Беларусь представила крупнейший национальный павильон на сельскохозяйственной выставке в Сербии. Тематическая выставка в Нови-Саде – втором по величине городе Сербии – входит в десятку ведущих ярмарок мира и считается крупнейшей во всей Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Беларусь представила крупнейший павильон на одной из главных сельскохозяйственных выставок в мире-1

Минская делегация во главе с первым заместителем председателя Мингорисполкома Надеждой Лазаревич приняла участие в торжественном открытии белорусского стенда. Быть участником в подобных форумах не просто еще одна возможность для белорусских производителей продемонстрировать свою продукцию на международной арене, но и найти потенциальных партнеров. Инновационные разработки индустрии сельского хозяйства, высококачественная продукция и современные тенденции в развитии агробизнеса – белорусские предприятия провели переговоры с несколькими десятками представителей регионального бизнеса, обсудили сотрудничество по ряду направлений. 

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# Выставка # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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