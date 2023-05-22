Беларусь представила крупнейший павильон на одной из главных сельскохозяйственных выставок в мире

Беларусь представила крупнейший национальный павильон на сельскохозяйственной выставке в Сербии. Тематическая выставка в Нови-Саде – втором по величине городе Сербии – входит в десятку ведущих ярмарок мира и считается крупнейшей во всей Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минская делегация во главе с первым заместителем председателя Мингорисполкома Надеждой Лазаревич приняла участие в торжественном открытии белорусского стенда. Быть участником в подобных форумах не просто еще одна возможность для белорусских производителей продемонстрировать свою продукцию на международной арене, но и найти потенциальных партнеров. Инновационные разработки индустрии сельского хозяйства, высококачественная продукция и современные тенденции в развитии агробизнеса – белорусские предприятия провели переговоры с несколькими десятками представителей регионального бизнеса, обсудили сотрудничество по ряду направлений.