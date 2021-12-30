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​В Беларуси с 2022 года вырастет налог для людей, которые сдают квартиры

30 декабря 2021 15:09
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Новости Беларуси. С 2022 года изменятся ставки подоходного налога для людей, которые сдают квартиры. Рост пропорционален прогнозному уровню инфляции на будущий год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​В Беларуси с 2022 года вырастет налог для людей, которые сдают квартиры-1

Ожидаемо, самый высокий налог в столице – почти 37 рублей. Самый низкий в райцентрах – 22 рубля и ниже. Министерство по налогам и сборам рекомендует заранее заплатить налог за первый месяц 2022 года не позднее 3 января. Тем, кто хочет оплатить по действующим ставкам еще в 2021 году, нужно будет внести разницу также не позже 3 января.

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# Налоги # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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