БУТБ аккредитовала первую компанию из Пакистана

Новости Беларуси. Возможности применения биржевого механизма в трансграничной торговле заинтересовали бизнесменов из Пакистана. На БУТБ аккредитовалась первая компания из этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работать она будет в обоих направлениях – на импорт товаров из Беларуси и на экспорт пакистанской продукции на белорусский рынок. Начнут с закупок пиломатериалов.

В Пакистане продукция деревообработки пользуется высоким спросом, особенно в сфере строительства, поэтому пакистанские бизнесмены рассчитывают на регулярные поставки белорусской доски. Параллельно прорабатывается возможность реализации в Беларуси пакистанского риса и других товаров сельскохозяйственной группы.