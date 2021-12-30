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БУТБ аккредитовала первую компанию из Пакистана

30 декабря 2021 15:07
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Новости Беларуси. Возможности применения биржевого механизма в трансграничной торговле заинтересовали бизнесменов из Пакистана. На БУТБ аккредитовалась первая компания из этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БУТБ аккредитовала первую компанию из Пакистана-1

Работать она будет в обоих направлениях – на импорт товаров из Беларуси и на экспорт пакистанской продукции на белорусский рынок. Начнут с закупок пиломатериалов.

В Пакистане продукция деревообработки пользуется высоким спросом, особенно в сфере строительства, поэтому пакистанские бизнесмены рассчитывают на регулярные поставки белорусской доски. Параллельно прорабатывается возможность реализации в Беларуси пакистанского риса и других товаров сельскохозяйственной группы.

Больше новостей экономики за 30 декабря читайте здесь.  

# Беларусь-Пакистан # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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