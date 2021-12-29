Самые недооценённые среди стран догоняющего развития. На валюты каких государств стоит обратить внимание?

Время подводить итоги. Названы самые недооцененные валюты уходящего 2021 года среди стран догоняющего развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о банкнотах Таиланда и Филиппин. Сальдо счета текущих операций у них положительное. А значит, в эти страны идет существенный приток валюты от деятельности. Именно Таиланд и Филиппины являются фаворитами среди развивающихся стран с точки зрения западных инвесторов.