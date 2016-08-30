Новости экономики за 30.08.2016

Новости Беларуси. В Беларуси юридические лица теперь смогут получать имущество в лизинг не только для предпринимательской деятельности. Соответствующее решение содержится в постановлении Национального банка Беларуси. Какие еще положительные новшества появились в процедуре долгосрочной аренды с правом дальнейшего выкупа, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

ЛИЗИНГ ДЛЯ ЖИЗНИ

Лизинг для жизни. В Беларуси расширили функционал удобного финансового инструмента. Теперь по договору лизинга можно получить имущество не только для бизнес-целей. К примеру, купить квартиру, бытовую технику, автомобиль для персонала, который они будут использовать не для производства.

Также согласно постановлению Нацбанка брать имущество в лизинг могут и физлица, причем график выплат теперь будет строго фиксирован. Основное отличие лизинга от кредита – это право собственности. В первом случае владельцем имущества становится компания либо гражданин, которые полностью рассчитались с лизингодателем.

Александр Дедков, начальник отдела регулирования лизинговой деятельности Национального банка Республики Беларусь:

Объемы лизинга будут расширяться, повысится заинтересованность лизинга для физических лиц и повысится заинтересованность лизинга для некоммерческих организаций. То есть вот эти два сегмента, которые, по нашим расчетам, будут в наибольшем выигрыше от принятия этого постановления.

ЭКСПОРТ СЭЗ

Резиденты белорусских СЭЗ увеличили экспорт. В денежном выражении продали товаров на 1 миллиард 700 миллионов долларов. Традиционно основной рынок сбыта – страны СНГ – туда поставляется каждое пятое изделие. В структуре продукции лидируют шины, минеральные удобрения, продукция деревообрабатывающей промышленности и легковых автомобилей. Еще одна положительная тенденция – сокращение импорта за полгода на без малого 6%, в результате чего складывается положительное сальдо внешней торговли.

НАШИ РАСХОДЫ

Белорусы меняют палитру расходов. Доля затрат на питание постепенно сокращается – сегодня это около 42%. Тенденция положительная. Традиционно, чем выше уровень благосостояния, тем меньше тратят на питание. А вот на оплату мобильной связи, Интернета, развлечений и отдых мы стали тратить больше. В то же время белорусы завязывают с вредными привычками – расходы на сигареты и алкоголь сократились.

Торги на валютной бирже сегодня не в пользу белорусского рубля. К корзине валют он ослаб. Доллар укрепился минимально – 0,04 копейки. На среду курс составит 1,96 рубля. Евро снизился на треть копейки. Завтра по Нацбанку – 2,18. Российский рубль прибавил немногим более половины копейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.