Беларусь и Китай укрепляют отношения между регионами

Новости Беларуси. Беларусь гарантирует китайским компаниям максимально благоприятные условия для работы. Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с представителями провинции Хунань. Делегацию возглавил мэр центрального города Чанша, который входит в двадцатку крупнейших экономически развитых городов Китая. В числе гостей и глава машиностроительной корпорации «Зумлион». Это один из лидеров КНР по производству спецтехники. Представители этой компании заинтересованы в активной кооперации с белорусскими производителями. Подробнее о том, как стратегические партнеры намерены развивать межрегиональные связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О сегодняшней экскурсии по МАЗу – тоже после будут рассказывать экскурсоводы. От страниц истории сразу к деловым бумагам. Открытую ладонь для рукопожатия и портфель предложений директору белорусского холдинга протягивают топ-менеджеры китайской корпорации «Зумлион».

Эта китайская грамота поможет белорусам освоить сложное понятие «диверсификация экспорта».

Дмитрий Катеринич, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Мы заполняем ту нишу, которая у нас отсутствовала. Увеличиваем ассортимент, другими словами, диверсификацию продуктовой линейки. Для потребителей это очень важно. Кроме того, нам удастся использовать нашу дилерскую сеть.

Этот адрес китайской делегации подсказали во Дворце Независимости. Утром руководство провинции Хунань и топ-менеджеры корпорации «Зумлион» встречались с Александром Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши страны, наши народы связывают искренняя дружба и плодотворное сотрудничество в различных сферах деятельности. За 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем пройден большой путь навстречу друг другу. Между нами нет закрытых тем. Мы стали стратегическими партнерами и продолжаем двигаться дальше. Огромную роль в этом процессе играют тесные межрегиональные связи, что подтверждается прибытием делегации из провинции Хунань в нашу страну. Хочу поблагодарить руководителя провинции Хунань Ху Хэнхуа за личный вклад в установление дружеских отношений между Беларусью и Китаем.

Пример для подражания – это постоянные встречи в верхах. После государственных переговоров увеличиваются товарооборот и число новых СП. Только на полях Великого камня в сентябре 2015 года было подписано 50 документов.

А сегодняшняя встреча подготавливает почву к официальному визиту Александра Лукашенко в Китай. В Пекине белорусского лидера ждут в конце сентября.

Евгений Пустовой, СТВ:

Китай – это давний и проверенный партнер Беларуси. Главы наших государств встречаются раз в два-три года. Чаще со своими коллегами Александр Лукашенко видится только с Владимиром Путиным. А теперь белорусско-китайские отношения выходят на новый импульс. Только в прошлом году встреча в верхах была дважды. И теперь вот новый официальный визит в Пекин Александра Лукашенко.

Юго-восточный регион Хунань по населению и ВВП опережает многие европейские страны. А промышленная группа «Зумлион» – лидер по выпуску спецтехники в Поднебесной. Говорим белорусско-китайское сотрудничество, подразумеваем большой бизнес с таким же названием – типа Великого камня или даже транснациональные проекты, например, Шелковый путь. Но теперь отношения между Пекином и Минском становятся ещё ближе.

Ху Хэнхуа, руководитель делегации народного правительства провинции Хунань, мэр правительства центрального города Чанша (КНР):

Между Беларусью и Китаем должно развиваться региональное сотрудничество. У нас уже есть пилотные проекты в Республике Беларусь. Например, с вашей страной уже больше года сотрудничает компания «ZoomLion».

Это не перспектива, а ближайшие планы. Через год – 100 единиц техники. Через три – в десять раз больше. «МАЗ» и «Зумилион» теперь будут совместно двигаться к новой линейке автомобилей. Первые опытные образцы не стали колом. Коммунальный пылесос – на проспектах Минска, а кран – на стройках Москвы.

Александр Симоненко, заместитель директора компании – дилера ОАО «МАЗ» в Российской Федерации:

Уже более двадцати лет мы дилеры автомобильного завода. Вот свершилась наша мечта, мы приобрели мощный, сильный продукт. Надеемся, что он всколыхнет российский рынок, потому что таких серьёзных, мощных грузоподъёмных механизмов в Минский автомобильный завод еще не представлял.

Пожарные машины, дворники на четырёх колесах и краны белорусско-китайского предприятия возьмут новые высоты в грузовом машиностроении. Ни у нас, ни в Поднебесной такой техники не производят, а вот рынок в ней нуждается остро.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

Новый продукт для страны, для экспорта. Такого качества продукта сегодня нет на постсоветском пространстве. Что касается техники для МЧС – это всевозможные лестницы, вышки с подачей воды – это доступ к многоэтажности строительства. Пока нет такой техники, строительство запрещено, потому что нельзя эвакуировать людей, нельзя их спасти.

Новая продукция рассчитана на Россию и Казахстан. А на этом рынке строгие правила: большая часть комплектующих должна быть с пропиской Евразийского экономического союза. Поэтому деньги будут китайские, а сборка белорусская. Китайские бизнесмены познакомятся с возможностями большинства заводов Белавтомаза. В июле Президент обещал найти инвесторов Строммашине. Завтра они будут на предприятии. Китай торгует со всем миром, а вот кооперируется – с нами. В Беларуси сохранена школа кадров и порядок на предприятиях.

Джи Фу Ванг, вице-президент машиностроительной корпорации (КНР):

У ваших заводов великая история. Мы хорошо знакомы с белорусской техникой. Нас устраивает система контроля качества, поэтому мы хотим работать с вами.

У Беларуси со второй по величие мировой экономикой постоянно растёт товарооборот. И у других стран так. Но Синеокая наращивает свой экспорт в страну – ставшую сборочным цехом мирового масштаба. Интерес к нашим тракторам, свои в Китае есть, но их не хватает и они однотипны. А Пекин развивает политику продовольственной безопасности. Так что здесь непаханое поле для белорусов.