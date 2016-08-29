Новости экономики за 29.08.2016

Новости Беларуси. Рост ВВП и золотовалютных резервов, а также сохранение социальной направленности бюджета. Всё это предусмотрено проектом социально-экономического развития Беларуси на будущий год. О том, какими видит правительство основные показатели развития государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРОГНОЗ ОПТИМИСТИЧНЫЙ

2017 в предварительных цифрах. ВВП страны вырастет на 1,5%, в том числе за счет роста производительности труда. А вот оплата или реальные денежные доходы предположительно увеличатся на 1,2 пункта. Правительство рассчитывает на положительное сальдо внешней торговли – то есть доходы от экспорта превысят 100 миллионов долларов. Прирастут и золотовалютные резервы предварительно на полмиллиарда.

НОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Парк высоких технологий принял новых резидентов. 5 новых ай-ти компаний прописались в белорусской силиконовой долине. Общее число разработчиков, таким образом, составляет 164. Напомним, в этом году ПВТ отмечает 10-летний юбилей и, вероятно, годовая выручка резидентов впервые превысит миллиард долларов. Экспорт услуг программного обеспечения за эти годы вырос в 30 раз и по этому показателю на душу населения Беларусь уже опережает лидеров индустрии: США, Индию и Южную Корею.

Александр Кондрашонок, эксперт-аналитик:

Все новые резиденты, которые появляются в нашей стране, способствуют не просто росту выручки, они удовлетворяют тем критериям, которые созданы для наших резидентов, чтобы эта продукция была экспортоориентированнной, чтобы создавались новые продукты либо, если это заказная модель, чтобы заказчиками наши компании были, известные, крупные, транснациональные компании.

УДОБРИМ ПАРАГВАЙ

Белорусская калийная компания увеличивает поставки в Парагвай. За полгода экспорт удобрений в эту страну вырос на 30% и составил без малого 230 тысяч тонн. В денежном выражении прирост более 40%, выручка 10,5 миллионов долларов.

РАСПРОДАЖИ

Сентябрь порадует белорусов скидками. Осенний ценопад обещают все универмаги и магазины промтоваров. Начнутся распродажи с 1 сентября. Предприятия торговли обещают от 15 до 20 процентов дисконта на всю промышленную продукцию. График дней скидок в управлении торговли распределили таким образом, что сэкономить на приобретении товаров можно ежедневно.

Неделя на бирже началась с укрепления белорусского рубля к корзине. Доллар укрепился на 66 сотых копейки. На вторник курс составит 1 рубль, 96 сотых. Евро подешевел на копейку с четвертью. Завтра по нацбанку – 2,19. Российский рубль также потерял несколько пунктов.