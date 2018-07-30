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Нацбанк не будет продавать монеты и драгметаллы в регионах

30 июля 2018 16:42
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Новости Беларуси. Национальный банк не будет продавать монеты и драгметаллы в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2019 года в главных управлениях по областям будет прекращено функционирование кассового блока. Отказ от работы с наличностью позволит обеспечить выполнение требований об оптимизации численности и сократить непрофильные административные расходы, в данном случае отказаться от несвойственных центральному банку функций оказания кассово-инкассаторских услуг.

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Фотофакт

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