Ожидается выручка не менее 400 млн долларов. БНБК будет выпускать высокотехнологичные комбикорма

Новости Беларуси. Полный запуск Белорусской национальной биотехнологической корпорации намечен на 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие будет производить высокотехнологичные комбикорма, премиксы и аминокислоты. Они аналогичны зарубежным, которые стоят тысячи долларов. В будущем предприятие может обеспечить выручку в размере не менее 400 миллионов долларов. Уже есть заказы из России на 100 тысяч тонн комбикорма для рыб.