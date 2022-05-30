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Ожидается выручка не менее 400 млн долларов. БНБК будет выпускать высокотехнологичные комбикорма

30 мая 2022 15:04
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Новости Беларуси. Полный запуск Белорусской национальной биотехнологической корпорации намечен на 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ожидается выручка не менее 400 млн долларов. БНБК будет выпускать высокотехнологичные комбикорма-1

Предприятие будет производить высокотехнологичные комбикорма, премиксы и аминокислоты. Они аналогичны зарубежным, которые стоят тысячи долларов. В будущем предприятие может обеспечить выручку в размере не менее 400 миллионов долларов. Уже есть заказы из России на 100 тысяч тонн комбикорма для рыб.  

Больше новостей экономики за 30 мая читайте здесь.  

# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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