В Великобритании опасаются дефицита продуктов из-за новых правил на таможне

Эти бюрократические баррикады стали для поставщиков из ЕС источником головной боли. Теперь для них увеличилось количество всяких бумаг, которые необходимо оформить. А время, за которое это надо успеть сделать, напротив, очень сократилось. Не более как за четыре часа до того, как товары прибудут на границу Великобритании, иначе все грузовики вернут обратно. Теперь торговые партнеры думают, стоит ли им ввязываться в эту бумажную волокиту. Если они решат, что это того не стоит, то британцы вновь увидят пустые полки в магазинах.