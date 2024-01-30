Новости экономики за 30.01.2024

В Беларуси повышен бюджет прожиточного минимума. Как это отразится на пенсиях и пособиях? Итальянский бизнес заинтересован в работе с нашими предприятиями. Какую продукцию готовы закупать на биржевых торгах? И сколько средств в этом году направит Банк развития на финансирование госпрограмм? Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

УТВЕРЖДЕН ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСПРОГРАММ БАНКОМ РАЗВИТИЯ 1 миллиард 354 миллиона рублей направит Банк развития в 2024 году на финансирование госпрограмм и мероприятий. Более 304 миллионов предусмотрено на кредиты для инвестиционных проектов в рамках государственных программ, основная часть из которых пойдет на «Аграрный бизнес». Для сравнения в прошлом году первоначально объем финансирования был определен в 1 миллиард 143 миллиона рублей, но в итоге в течение года его увеличили до 1 миллиарда 840 миллионов. В основном прирост средств был направлен на приобретение техники для последующего предоставления в льготный лизинг. Детские пособия, доплаты к пенсиям и бюджет прожиточного минимума вырастут с 1 февраля.

ИТАЛЬЯНСКИЙ БИЗНЕС ЗАИНТЕРЕСОВАН В РАБОТЕ С БЕЛОРУССКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ Итальянский бизнес заинтересован в работе с белорусскими предприятиями, несмотря на санкционные ограничения. А Белорусская универсальная товарная биржа позволит активизировать деловые контакты и реализовать потенциал взаимной торговли. Новая форма сотрудничества будет содействовать экспорту белорусской продукции сельского хозяйства на рынок Италии и других стран Европейского союза, а также наладить поставки востребованных в Беларуси товаров итальянского производства, в том числе промышленного оборудования, спецтехники, запчастей и комплектующих.