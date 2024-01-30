Новости экономики за 30.01.2024
В Беларуси повышен бюджет прожиточного минимума. Как это отразится на пенсиях и пособиях? Итальянский бизнес заинтересован в работе с нашими предприятиями. Какую продукцию готовы закупать на биржевых торгах? И сколько средств в этом году направит Банк развития на финансирование госпрограмм?
Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
УТВЕРЖДЕН ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСПРОГРАММ БАНКОМ РАЗВИТИЯ
1 миллиард 354 миллиона рублей направит Банк развития в 2024 году на финансирование госпрограмм и мероприятий. Более 304 миллионов предусмотрено на кредиты для инвестиционных проектов в рамках государственных программ, основная часть из которых пойдет на «Аграрный бизнес». Для сравнения в прошлом году первоначально объем финансирования был определен в 1 миллиард 143 миллиона рублей, но в итоге в течение года его увеличили до 1 миллиарда 840 миллионов. В основном прирост средств был направлен на приобретение техники для последующего предоставления в льготный лизинг.
Детские пособия, доплаты к пенсиям и бюджет прожиточного минимума вырастут с 1 февраля.
ИТАЛЬЯНСКИЙ БИЗНЕС ЗАИНТЕРЕСОВАН В РАБОТЕ С БЕЛОРУССКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Итальянский бизнес заинтересован в работе с белорусскими предприятиями, несмотря на санкционные ограничения. А Белорусская универсальная товарная биржа позволит активизировать деловые контакты и реализовать потенциал взаимной торговли. Новая форма сотрудничества будет содействовать экспорту белорусской продукции сельского хозяйства на рынок Италии и других стран Европейского союза, а также наладить поставки востребованных в Беларуси товаров итальянского производства, в том числе промышленного оборудования, спецтехники, запчастей и комплектующих.
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В НАПРАВЛЕНИИ РОССИЙСКИХ ПОРТОВ ВЫРОСЛИ В 2,3 РАЗА ЗА 2023 ГОД
Перевозки белорусских грузов по железной дороге в направлении российских портов в прошлом году выросли в 2,3 раза. Основное направление – порты северо-запада России. Белорусские предприятия планируют начать перевалку грузов через Архангельский морской торговый порт для экспорта в регионы России и другие страны, в том числе в Китай по Северному морскому пути. Потенциальный объем наших внешнеторговых грузов оценивается в 30 миллионов тонн в год. В настоящее время они доставляются через 20 российских портов в Балтийском, Азовском, Каспийском и Черноморском бассейнах.
ММЗ будет поставлять в Курск двигатели внутреннего сгорания.